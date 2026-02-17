Spektakularni prizori prave snage prirode: Vulkan koji je i stvorio otok vraća se u život

Pogledajte divovsku erupciju vulkana Piton de la Fournaise na jugoistoku francuskog otoka Réunion. Prema vulkanolozima, vulkan se polako vraća u život, nakon što je u posljednjem desetljeću eruptirao oko 20 puta. Piton de la Fournaise jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu. Nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Réunion i visok je oko 2632 metra.

Vulkan je štitastog tipa, što znači da ima blage padine nastale izlijevanjem vrlo tekuće lave. Erupcije su česte (gotovo svake godine), ali su uglavnom umjerene i rijetko ugrožavaju naseljena područja jer se lava najčešće slijeva unutar vulkanske kaldere.

Piton de la Fournaise, zajedno s ugašenim vulkanom Piton des Neiges, zaslužan je za nastanak cijelog otoka. Zbog svoje geološke važnosti i iznimne ljepote, vulkanski krajolik Réuniona dio je UNESCO-ve svjetske baštine.

Vulkanski otok nastao prije tri milijuna godina

Réunion je francuski prekomorski departman smješten u Indijskom oceanu, istočno od Madagaskar i jugozapadno od Mauricijus. Otok je vulkanskog podrijetla i nastao je prije oko dva do tri milijuna godina.

Otok je bio nenaseljen do dolaska Europljana. U 16. stoljeću otkrili su ga portugalski moreplovci, ali su ga u 17. stoljeću naselili Francuzi.

Otok je mijenjao ime (Île Bourbon, Île Bonaparte), a današnje ime Réunion dobio je tijekom Francuske revolucije. Od 1946. godine Réunion je prekomorski dio Francuske, što znači da je u potpunosti dio Europske unije.

Danas je Réunion poznat po svojoj multikulturalnoj zajednici, spoju europske, afričke, indijske i kineske kulture te po spektakularnoj prirodi.