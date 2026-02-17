Žene podijelile čudesne transformacije: Nevjerojatno koliko šminka može promijeniti osobu
Na popularnoj Redditovoj stranici "r/MakeupAddiction", jednoj od najvećih online zajednica posvećenih šminkanju, svakodnevno se objavljuju stotine fotografija koje prikazuju žene prije i nakon nanošenja šminke. Ondje smo pronašli i analizirali na desetke primjera kako bismo izdvojili ključne tehnike koje stoje iza najnevjerojatnijih transformacija. Razlika je često toliko ogromna da se čini gotovo nestvarnom, no ono što ove objave čini posebnima jest strogo pravilo zajednice: fotografije ne smiju biti retuširane niti filtrirane. Sve što vidite rezultat je isključivo vještine, znanja i kvalitetnih proizvoda.