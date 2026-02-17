FREEMAIL
CVIJEĆE, SVIJEĆE I SNIJEG /

Tužni prizori na sedmu obljetnicu smrti Šabana Šaulića: Obitelj i prijatelji i dalje neutješni

Tužni prizori na sedmu obljetnicu smrti Šabana Šaulića: Obitelj i prijatelji i dalje neutješni
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1 /9
Kralj narodne glazbe Šaban Šaulić poginuo je na današnji dan prije sedam godina u prometnoj nesreći u Njemačkoj, a njegovi najbliži danas su se okupili na Novom groblju u Beogradu gdje se održava komemoracija. Među prvima je stigla uplakana Goca Šaulić, koja se slomila nad grobom pokojnog supruga.

Nedugo nakon nje na Novo groblje došao je Mihajlo Šaulić sa suprugom Marinom Velimirović. Odmah su prišli Goci kako bi je pozdravili, nakon čega su uslijedili zagrljaji utjehe. Potom je stigla i kći Šabana i Goce Šaulić, Ilda Šaulić, koja je bila neutješna i cijelo vrijeme uz majku i brata.

Podsjetimo, Šaban Šaulić poginuo je 17. veljače 2019. godine u prometnoj nesreći u Bielefeldu u Njemačkoj, dok se vraćao s nastupa.

17.2.2026.
13:54
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
šaban šaulić Godišnjica Smrtišaban šaulićGrobljeSmrt
