Tko je lijepa Antonela iz 'Gospodina Savršenog'? Bila je u vezi s nogometnim reprezentativcem

Peta sezona emisije Gospodin Savršeni odvela je natjecatelje na romantičnu Kretu, gdje je pažnju neženja Karla Godeca i Petra Rašića privukla Antonela Jukičić. Ova 28-godišnjakinja osvaja kombinacijom karizme, samopouzdanja i životnog iskustva, a otvoreno priznaje da je u show došla s jasnom namjerom – pronaći partnera uz kojeg može ostati autentična.

Antonela je rodni grad napustila s 19 godina i preselila u Njemačku. Prije televizijske karijere, bila je poznata javnosti zbog dugogodišnje romanse s hrvatskim reprezentativcem Marinom Pongračićem. Iako ju je ondje odvela ljubav, ostanak je obilježila upornost i rad. Danas vodi uspješan kozmetički salon te paralelno studira marketing, što potvrđuje njezinu ambicioznost i spremnost na stalni razvoj. Jasno je da je riječ o osobi koja zna što želi i ne oklijeva uložiti trud kako bi to ostvarila.

U okruženju u kojem rivalstvo često izbija na površinu, Antonela se izdvaja staloženim stavom i zrelim pristupom. Ne privlače je intrige ni taktiziranja, fokusirana je na pronalazak emocionalno stabilnog partnera i odnos temeljen na iskrenosti. Od Karla i Petra očekuje da prepoznaju i njezinu odlučnost i nježniju stranu. Već sada je mnogi svrstavaju među favoritkinje, a prolazak prvih eliminacija pokazao je da je njezin cilj ozbiljan i dobro promišljen.