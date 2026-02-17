Lijepe Varaždinke zablistale na špici: Mlada crnka s buketom ukrala sve poglede

Pretežno oblačno vrijeme nije spriječilo Varaždinke i Varaždince da i ovih dana prošeću gradom i uživaju u tradicionalnoj špici u samom centru Varaždin. Iako se proljeće još uvijek čeka, ugodnih desetak stupnjeva bilo je dovoljno da gradske ulice ponovno ožive.

Posebno su pažnju privukle dotjerane Varaždinke koje su još jednom pokazale kako se stil i elegancija njeguju i u zimskim danima. Kaputi, trendi čizme i pažljivo birani modni detalji dominirali su ulicama, dok su mnoge dame iskoristile dan za kavu, odlazak na plac ili laganu šetnju gradom.

Među brojnim prolaznicama posebno se istaknula mlada crnka snimljena s buketom ruža u rukama, koja je svojim ležernim izdanjem privukla poglede i postala jedno od najzanimljivijih lica današnje špice.

Kako je izgledala šetnja užim centrom grada i koje su modne kombinacije obilježile varaždinsku špicu, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr