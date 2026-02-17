Glumici iz Harry Pottera zabranjen dolazak na konvenciju zbog objavljivanja OnlyFans sadržaja

Jessie Cave (38) britanska je glumica i spisateljica najpoznatija po ulozi Lavender Brown u filmskoj franšizi o Harryju Potteru. Osim glume, bavi se i komedijom te je aktivna na društvenim mrežama, gdje je nedavno otvorila profil na platformi OnlyFans. Upravo taj potez doveo ju je u središte kontroverze, jer tvrdi da joj je zbog toga bilo zabranjeno sudjelovanje na konvenciji posvećenoj Harryju Potteru.

