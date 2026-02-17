FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRETJERANO? /

Glumici iz Harry Pottera zabranjen dolazak na konvenciju zbog objavljivanja OnlyFans sadržaja

Glumici iz Harry Pottera zabranjen dolazak na konvenciju zbog objavljivanja OnlyFans sadržaja
Foto: Courtesy Of Warner Bros. Pictures
Jessie Cave (38), glumica poznata po ulozi Lavender Brown iz franšize filmova o Harry Potteru, tvrdi da joj je zabranjen dolazak na obožavateljsku konvenciju zbog njezinog profila na platformi OnlyFans.
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jessie Cave (38) britanska je glumica i spisateljica najpoznatija po ulozi Lavender Brown u filmskoj franšizi o Harryju Potteru. Osim glume, bavi se i komedijom te je aktivna na društvenim mrežama, gdje je nedavno otvorila profil na platformi OnlyFans. Upravo taj potez doveo ju je u središte kontroverze, jer tvrdi da joj je zbog toga bilo zabranjeno sudjelovanje na konvenciji posvećenoj Harryju Potteru.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...' 

17.2.2026.
6:58
Hot.hr
Courtesy Warner Bros.
Harry PotterOnly Fans
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx