Najatraktivnija olimpijka radi što joj pravila dopuštaju i uzme milijun dolara

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam, po mnogima i najatraktivnija sportašica na Zimskim olimpijskim igrama, svjou veliku strast itekako dobro naplaćuje, a kako piše Daily Mail, Jutta Leerdam mogla bi zaraditi milijun dolara (844.000 eura) samo od Nikea, čiji je sportski grudnjak pokazala na Zimskim olimpijskim igrama.

Tako barem tvrdi stručnjak za oglašavanje te ističe kako s dodacima od druigh oblika zarade poput onih na društvenim mrežama 27-godišnja Jutta može u džep spremiti i milijun eura.

Zaručnica popularnog Jakea Paula koji se obogatio na YouTubeu, već je osvojila zlato na Zimskim olimpijskim igrama, a u nedjelju je osvojila i srebrnu medalju.

Nakon što je prošlog ponedjeljka pobijedila u brzom klizanju na 1000 metara i osvojila zlato, postavivši pritom olimpijski rekord, Leerdam je raskopčala svoje klizačko odijelo kako bi pokazala svoje bijelo Nike donje rublje, a za to je imala jako dobar razlog.

Tehnički sponzor nizozemske klizačke reprezentacije je Fila, a Leerdam ima privatni ugovor s Nikeom. Tako je otkopčavanjem kombinezona pokazala Nikeov sportski grudnjak što je dopušteno prema olimpijskim pravilima; jedini dopušteni oblik oglašavanja je onaj proizvođača sportske opreme.

Iako klizanje nije pretjerano popularan sport izvan Nizozemske, procjenjuje se da Leerdam od ugovora s Nikeom godišnje zaradi oko 850.000 eura plus oko 62.000 eura po jednoj objavi na društvenim mrežama.

Prema istim procjenama dosad je u karijeri zaradila oko šest milijuna dolara.

Leerdam se također našla na meti nizozemskog trgovca Hema nakon osvajanja zlatne medalje, nakon što joj je šminka curila niz lice dok je plakala.

Promovirajući tuš za oči, Hema je napisala: "Vodootporna, čak i sa suzama radosnicama."

Leerdamine dvije medalje na Igrama posebna su priča o uspjehu s obzirom na to da je krajem prosinca ispala iz kvalifikacija za svoju prepoznatljivu disciplinu na 1000 metara.

Oslanjala se na Nizozemski olimpijski odbor da je odabere za njezinu najjaču disciplinu, uzvrativši tu vjeru osvajanjem zlata u zapovjednom stilu.

Jake Paul plakao je od sreće kada je pobijedila i kasnije rekao: 'Čovječe, riječi to ne mogu ni opisati. Iskreno, to je najveći osjećaj od svega što sam ikada vidio.'

'Samo količina napornog rada koja se ulaže u to. Kao da 99,9 posto ljudi nikada neće razumjeti. I uspjela je, pod najvećim pritiskom ikad.'