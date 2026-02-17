Monika iz Gospodina Savršenog očarava stavom i stilom: Otkrila je svoj idealan životni plan

Monika iz „Gospodina Savršenog“ oduševila je gledatelje i samog Petra svojom iskrenošću, samopouzdanjem i aktivnim stilom života. Ova 32-godišnjakinja iz Palme de Mallorce trenira četiri puta tjedno, bavi se tenisom i ronjenjem te savršeni životni plan opisuje kao provođenje pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj. Monika traži partnera koji će joj biti najbolji prijatelj i srodna duša, a odbojni su joj narcisoidni muškarci i oni koji nisu spremni za ozbiljnu vezu. Tijekom spoja s Petrom pokazala je koliko dijele zajedničke vrijednosti i iskustva, a kraj spoja obilježio je romantični gest - ruža koju joj je Petar darovao.