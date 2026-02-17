S atletike se prebacila na led i ispisala povijest na ZOI, uz to je doktorica i influencerica

Malo je sportaša koji se mogu pohvaliti uspješnom karijerom u dva potpuno različita sporta. Još je manje onih koji uspiju balansirati ljetne i zimske discipline na najvišoj svjetskoj razini. Velšanka Adele Nicoll jedna je od njih: trostruka britanska prvakinja u bacanju kugle, doktorica kliničke psihologije i odnedavno prva Britanka u povijesti koja se natjecala u monobobu na Zimskim olimpijskim igrama. Njezin put, obilježen nevjerojatnom transformacijom i upornošću, priča je o modernoj sportašici koja pomiče granice.

Iako je od četrnaeste godine gradila uspješnu atletsku karijeru, život Adele Nicoll potpuno se promijenio 2020. godine. Dok je svijet bio u lockdownu, nju je na Instagramu primijetila iskusna vozačica boba Mica McNeill. Zaintrigirana videozapisima njezinih eksplozivnih treninga, McNeill joj je poslala poruku i pitala je li ikada razmišljala o bobu. Za Nicoll, koja je upravo pronašla pismo što ga je s devet godina napisala samoj sebi, a u kojem je stajalo da želi biti profesionalna sportašica do 2020., to je bio znak.

Nevjerojatan prijelaz

Prihvatila je izazov, no tranzicija nije bila jednostavna. Kako bi zadovoljila stroge zahtjeve sporta, morala je proći kroz drastičnu fizičku preobrazbu i izgubiti gotovo dvadeset kilograma, zadržavajući pritom snagu i brzinu. U samo godinu i pol, od potpune početnice postala je dio olimpijskog tima. Na ZOI u Pekingu 2022. putovala je kao rezerva, a to ju je iskustvo samo dodatno motiviralo.

Nakon Pekinga, Nicoll je donijela hrabru odluku: prešla je s pozicije kočničarke na mjesto pilotkinje. To je značilo da mora naučiti upravljati bobom pri brzinama većim od 130 km/h, vještinu za koju su potrebne godine. No, njezina atletska pozadina pokazala se ključnom. "Vjerujem da su mi godine tehničke analize iz bacačkih disciplina, gdje morate biti precizni i razlagati pokrete na najsitnije detalje, pomogle u učenju vožnje", izjavila je za BBC Sport.

Njezin trud kulminirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026. ispisavši povijest kao prva Britanka u monobobu. Nakon tri sjajne vožnje držala je izvrsno 11. mjesto. Međutim, u posljednjoj, četvrtoj vožnji, nekoliko pogrešaka na iznimno zahtjevnoj stazi stajalo ju je plasmana i završila je kao 18. "Iznimno sam razočarana. Ta zadnja vožnja nije odraz mojih sposobnosti. Mislim da se ovdje samo pokazao nedostatak iskustva u olimpijskom okruženju", iskreno je priznala nakon natjecanja.

Doktorica psihologije i influencerica

Unatoč razočaranju, Nicoll se odmah okrenula natjecanju u dvosjedu sa svojom partnericom Ashleigh Nelson. No, njezine ambicije ne staju na ledu. Kao trostruka britanska prvakinja u bacanju kugle, ne odustaje ni od atletske karijere. Cilj joj je nastupiti za Wales na Igrama Commonwealtha, pokazujući da je moguće uspješno se prebacivati između zimskih i ljetnih sportova. "Bob te dovede u fenomenalnu formu. Najjača sam, najbrža i mentalno najotpornija nego ikad", objasnila je.

Osim što je vrhunska sportašica, Adele Nicoll posjeduje i impresivno akademsko obrazovanje. Diplomirala je kliničku neuroznanost, a 2023. godine stekla je i doktorat iz kliničke psihologije. Kao sportska influenserica te kroz svoju akademiju i javne nastupe, ova Velšanka iz malog grada Welshpoola nada se da će nadahnuti nove generacije da slijede svoje snove, bez obzira na to koliko se oni činili velikima ili neobičnima.