Potresne riječi Lindsey Vonn nakon pada i bolnih operacija: 'Ne žalim ni za čim'

Jedna od najvećih skijašica u povijesti, Lindsey Vonn, oglasila se iz bolnice nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortina d'Ampezzo. Nesreća je prekinula njezin veliki povratak i, prema svemu sudeći, označila kraj karijere.

U emotivnom videu koji je sastavila njezina sestra Karin, Vonn je pokazala prve, bolne korake oporavka u bolnici u Treviso, od fizioterapije do dirljivih trenutaka s obitelji i medicinskim timom.

Unatoč operacijama i teškoj ozljedi noge, poručila je da se “polako vraća osnovama” te zahvalila svima na podršci.

Pad se dogodio neposredno prije nastupa na Zimske olimpijske igre 2026., gdje je pokušala još jednom nastupiti unatoč ranijem umirovljenju 2019. Nakon četiri operacije u Italiji, čeka je dug, gotovo jednogodišnji oporavak u SAD-u. Iako se nagađa da je ovo definitivni oproštaj od sporta, Vonn poručuje da ne žali ni za čim.

