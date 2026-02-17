FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRŽI SE /

Potresne riječi Lindsey Vonn nakon pada i bolnih operacija: 'Ne žalim ni za čim'

Potresne riječi Lindsey Vonn nakon pada i bolnih operacija: 'Ne žalim ni za čim'
×
Foto: Bildbyran/ddp USA/Profimedia

Nakon četiri operacije u Italiji, čeka je dug, gotovo jednogodišnji oporavak u SAD-u

17.2.2026.
7:29
Sportski.net
Bildbyran/ddp USA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najvećih skijašica u povijesti, Lindsey Vonn, oglasila se iz bolnice nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortina d'Ampezzo. Nesreća je prekinula njezin veliki povratak i, prema svemu sudeći, označila kraj karijere.

U emotivnom videu koji je sastavila njezina sestra Karin, Vonn je pokazala prve, bolne korake oporavka u bolnici u Treviso, od fizioterapije do dirljivih trenutaka s obitelji i medicinskim timom.

 

 

 

Unatoč operacijama i teškoj ozljedi noge, poručila je da se “polako vraća osnovama” te zahvalila svima na podršci.

Pad se dogodio neposredno prije nastupa na Zimske olimpijske igre 2026., gdje je pokušala još jednom nastupiti unatoč ranijem umirovljenju 2019. Nakon četiri operacije u Italiji, čeka je dug, gotovo jednogodišnji oporavak u SAD-u. Iako se nagađa da je ovo definitivni oproštaj od sporta, Vonn poručuje da ne žali ni za čim.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje

Lindsey VonnOperacijaZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx