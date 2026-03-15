Lopovi koji vole dobru mezu? Braći iz Slavonije sve ukradeno preko noći - od kobasica do kulena

Nesvakidašnja krađa suhomesnatih proizvoda dogodila mjestu Pušina kod Orahovice. Lopovi su onesposobili nadzornu kameru, omamili pse, provalili u prostorije OPG-a i ukrali suhomesnate proizvode mladog slavonskog uzgajivača crnih svinja.

"Oni su tu ušli, tu je jedna kamera koja je prva onesposobljena i onda su tu vjerojatno s fleksericom ili s nečim odrezali te sigurnosne brave, tu se vide ti tragovi da je to odrezano", govori i pokazuje tragove provale Toni Marić, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Prizor koji je gospođa Ružica ujutro zatekla, zgrozio ju je, jer su prije ulaska u dvorište lopovi i omamili pse.

"Znači kada dođem oni trče prema meni, a oni dole leže, baš grozno", kaže Tonijeva majka Ružica Marić.

Kada su onesposobili pse čuvare kradljivci su provalili u prostorije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

"Na ova vrata su ušli, ta vrata su provaljena, eto igrom slučaja kada otvorite ova vrata ulazite direktno u spremište gotovih proizvoda i tu su sada kao što možete vidjeti police prazne, izneseno je sve osim svinjske masti", kaže Toni.

Policija se primila u potragu

Ukradene su kobasice, kulenove seke i drugi suhomesnati proizvodi, a policija je krenula u potragu za počiniteljima nesvakidašnje krađe. "U noćnim satima nepoznati počinitelj je provaljivanjem ušao u objekt za preradu suhomesnatih proizvoda u mjestu Pušina, policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja", kaže Ljiljana Rumenjak, glasnogovornica Policijske uprave virovitičko-podravske.

Mještani Orahovice iznenađeni su i ogorčeni drskom krađom.

"To je grozno, mislim što reći, tu se nema što reći, ne vjerujem da su toliko gladni da su morali baš sve uzeti", kaže Marija. "Mislim da to nije ljudski, da to nije lijepo ići nečiji trud pokrasti i odnijeti", kaže Veronika.

Ostali bez plodova svog mukotrpnog rada

Braća koja uzgajaju crne svinje u jednoj su noći ostala bez plodova svog mukotrpnog rada, zbog bezočnih lopova.

"To su vjerojatno ljudi koji nisu ništa stekli svojim trudom i radom pa ne znaju što sve stoji iza toga", kaže Tonijev brat Tilen Marić.

"Supruga, dvoje male djece, život ide dalje, raditi se mora, objekt je velik, troškovi su veliki i krediti su veliki", kaže Toni.

Svatko tko ima bilo kakve informacije o krađi i ukradenim suhomesnatim proizvodima može pomoći.

"Neka nam se obrati, nama, policijskoj postaji, danas smo to bili mi, sutra može biti bilo tko, lopovi neće stati", kaže Tilen.

S druge strane, nakon ove krađe neće biti lako nastaviti posao jer šteta je velika, kao i krediti, no unatoč svemu vjerujemo da će ova složna braća u tome uspjeti.