Policija uhitila muškarca (33), navodio maloljetnice da kradu s njim pa zaradio 11 prijava

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje ukupno 11 kaznenih djela od čega šest kaznenih djela povrede djetetovih prava na štetu dvije maloljetne članice obitelji te pet kaznenih djela krađe na štetu četiri trgovačka društva.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se da je osumnjičeni s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, od početka do kraja srpnja 2025. u tri navrata, neovisno o dobu dana, osobnim automobilom u kojemu su se kao putnice nalazile dvije maloljetne članice obitelji, a koje je naveo na krađu, došao do dvije različite benzinske postaje na Slavonskoj aveniji na području Peščenice.

Zatim je izašao iz automobila, otvorio prtljažnik te zajedno s njima, otuđio razne artikle nakon čega bi se vozilom udaljili s mjesta događaja. Upravo time što ih je naveo na počinjenje kaznenog djela te ponašanje koje je štetno za njihov razvoj, grubo je povrijedio njihova prava.

Krađe su se nizale

Također, sumnja se da je osumnjičeni, 21. srpnja 2025. godine oko 12.45 sati, osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u kojoj se nalazila još jedna zasad nepoznata osoba, došao do benzinske postaje na području Sesveta, parkirali neposredno uz ulaz prodajnog prostora benzinske postaje nakon čega su izašli iz vozila te s prodajnih polica otuđili više raznih artikala koje su potom stavili u vozilo te bez plaćanja, vozilom napustili mjesto događaja.

Tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju. U četvrtak 19. veljače 2026. u popodnevnim satima, došao je do trgovine u Sesvetama gdje je iskoristio zauzetost zaposlenika te s polica otuđio razne artikle, koje je stavio u ruksak koji je imao sa sobom da bi potom bez plaćanja napustio prodajni prostor trgovine.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 2535 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 33-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

