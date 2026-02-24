FREEMAIL
NIJE PROŠLO

Nevjerojatan ulov policije kod Slavonski Brod: Pazite što je tip mislio prošvercati

Nevjerojatan ulov policije kod Slavonski Brod: Pazite što je tip mislio prošvercati
Foto: Carinska uprava

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, protiv stranog državljana podnesena je kaznena prijava

24.2.2026.
11:54
danas.hr
Na graničnom prijelazu Slavonski Brod u nedjelju, 22. veljače, spriječen je pokušaj nezakonitog unosa veće količine cigareta u carinsko područje Europske unije.

Ovlašteni carinski službenici tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine kod jednog su putnika, stranog državljanina, pronašli ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta.

Cigarete su bile označene duhanskim markicama Republike Kosovo, a osoba ih je pokušala nezakonito unijeti na teritorij Europske unije.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, protiv stranog državljana podnesena je kaznena prijava. Krijumčarene cigarete su oduzete.

POGLEDAJTE VIDEO: kuplje cigarete od Nove godine, Direkt doznaje koliko. Je li to zadnje poskupljenje ili idu još gore?

Slavonski BrodKrijumčarenje CigaretaCigareteKrijumčarenje
