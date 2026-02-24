Kaos na autocesti A3: Veliki zastoj kamiona, stvara se kilometarska gužva

Na autocesti A3, u smjeru graničnog prijelaza Bregana, stvaraju se gužve zbog prometne nesreće i pojačanog prometa teretnih vozila. Nesreća se dogodila na 4. kilometru (3. km + 200 m), između čvorova Sveta Nedelja i Samobor, na kolniku u smjeru Bregane. Promet se na tom dijelu odvija dvjema prometnim trakama, javlja Hrvatski autoklub (HAK).

Također, zbog pojačanog priljeva teretnih vozila kod naplatne postaje Bregana, stvorila se kolona duga oko četiri kilometra u smjeru graničnog prijelaza. Prema posljednjim informacijama, kolona se i dalje povećava.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske šume zbog krađa drva ostale bez više od milijun eura: 'Ljudi su primorani ili im je najlakše tako doći do novca