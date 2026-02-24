FREEMAIL
KOLONA JE SVE VEĆA /

Kaos na autocesti A3: Veliki zastoj kamiona, stvara se kilometarska gužva

Kaos na autocesti A3: Veliki zastoj kamiona, stvara se kilometarska gužva
Foto: HAK/Screenshot

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja

24.2.2026.
15:27
danas.hr
HAK/Screenshot
Na autocesti A3, u smjeru graničnog prijelaza Bregana, stvaraju se gužve zbog prometne nesreće i pojačanog prometa teretnih vozila. Nesreća se dogodila na 4. kilometru (3. km + 200 m), između čvorova Sveta Nedelja i Samobor, na kolniku u smjeru Bregane. Promet se na tom dijelu odvija dvjema prometnim trakama, javlja Hrvatski autoklub (HAK).

Također, zbog pojačanog priljeva teretnih vozila kod naplatne postaje Bregana, stvorila se kolona duga oko četiri kilometra u smjeru graničnog prijelaza. Prema posljednjim informacijama, kolona se i dalje povećava.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te strpljenje zbog mogućih duljih zastoja.

