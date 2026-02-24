Pijan divljao po Zagrebu, prekršio sve što se moglo pa se zaletio u policiju

Vozač (28) pod utjecajem alkohola u nedjelju, 22. veljače oko 2 sata ujutro, izazvao je prometnu nesreću i zaredao niz teških prometnih prekršaja na području Zagreb, a odbio se zaustaviti na znak policije.

Prema informacijama policije, muškarac je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka s 0,66 g/kg alkohola u organizmu, krećući se Savska cesta u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrižja sa Selska cesta oglušio se na naredbu ovlaštene službene osobe da se zaustavi te nastavio vožnju prema zapadu.

Niz prekršaja nastavio se i kod raskrižja s Jadranski most, gdje je iz lijeve prometne trake ušao u raskrižje i prošao kroz crveno svjetlo, iako za njegov smjer kretanja nije bilo dopušteno kretanje. Potom je kod raskrižja s Dobojska ulica ignorirao prometni znak "Zabrana prometa u jednom smjeru" i nastavio vožnju u zabranjenom smjeru.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

Policija ga uhitila

Vožnju je nastavio do raskrižja s Fallerovo šetalište, gdje je prilikom promjene prometne trake, ne uvjerivši se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, naletio na stražnji desni dio službenog policijskog vozila. Policijski službenik u tom se trenutku kretao istim kolnikom, lijevom prometnom trakom za ravno. U nesreći je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Vozač je na mjestu događaja odbio testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled uzimanja krvi i urina, unatoč upozorenju da time čini prekršaj. Policajci su nad njimm radi sprječavanja bijega, uporabili sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Nakon uhićenja, priveden je na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila kaznu zatvora od 60 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.190 eura, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

