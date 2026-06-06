Doznajemo koliko se mladih okupilo na Antunovskom hodu: 'Vidi se na njihovim srcima da nisu umorni'

Antunovski hod uživo prati Tea Mihanović. Sigurnosne službe procjenjuju da je značajno veća brojka nego prošle godine kad se okupilo čak 20 tisuća mladih. Kažu, sada je na trgu bilo oko 25 tisuća, no službene brojke još treba pričekati.

Pored 'Tuđmanca' su se susrela današnja dva velika skupa i to u pozitivnom i dostojanstvenom okruženju. O današnjem Antunovskom hodu mladih razgovaramo s organizatorom hoda, fra Stjepanom Brčinom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prije nekih 20-ak minuta sišli ste s pozornice na Trgu bana Jelačića, kako biste opisali energiju?

Mogu zahvalan vidjeti sve te mlade koji slave Boga, koji su radosni, vidi se na njihovim srcima da nisu umorni i da ih je milost Duha Svetog baš osvježila. Ponosno, osjećam se ponosno.

Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Na što vam se mladi najviše žale, koji ih problemi najviše muče i što u tom kontekstu mogu naučiti upravo od Svetog Antuna?

Sveti Antun je svetac, kako kažu, za izgubljene stvari. Mnogi mladi su danas izgubili smisao za život, mnogi su možda izgubili ljubav, prijateljstva, neki su nažalost i obitelji izgubili koje su danas često disfunkcionalne. Po primjeru Svetog Antuna, mogu naučiti da imaju jednog zagovornika koji im pomaže pronaći sve to, ali naravno, prije svega, naučit će od Svetog Antuna kako voljeti Boga.

Mi smo upravo uzeli citat za ovaj hod, ako imaš Boga, imaš sve. Meni je želja, poput Svetog Antuna, naučit te mlade ljude da na prvo mjesto stave Boga i Bog će sve drugo blagosloviti i bit će dobro.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kada svi ovi mladi iz cijele Hrvatske - pa i šire, spominjali su nam organizatori, čak iz 16 zemalja - kad sva ova buka splasne, kad svi mladi odu, kako se osjećate?

Iza svakog Antunovskog hoda stižu brojna svjedočanstva. Stalno naglašavam da ovo nije prazan hod, nije sportski dan, ovo je jedna intenzivna duhovna obnova. I bit će mi drago, svaki put kad čujem, kroz cijelu godinu, da se netko približio Bogu, da mu se obnovila vjera, da je pronašao smisao. Neki će ovdje možda pronaći i ljubav svog života, neki će prijateljstva i onda budem Bogu zahvalan jer onda vidim da ovakve stvari imaju smisla.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL