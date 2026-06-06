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PJESMA I MOLITVA /

Pogledajte atmosferu na osmom Antunovskom hodu: 'Nije Crkva samo hrpa pravila'

6.6.2026.
16:39
Maja Mahovlić
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Od podneva je u tijeku osmi Antunovski hod mladih na kojem organizatori očekuju rekordan broj sudionika - više od 20 tisuća. Najprije su se okupili kod samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi odakle će preko središta grada stići do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Hodočasnici u ovim trenutcima prolaze pored Maksimirskog stadiona. 

Vlada dobro raspoloženje uz pjesmu i molitvu, a evo i što ih je motiviralo na hod. 

"Ljubav prema Bogu, jednostavno rečeno. Ništa više od toga", kaže Nikolina iz Splita.

"Vjera je izgradila moj život i oblikovala moj život te mi dala novi početak u mom životu", kaže Dino iz Splita.

"Možemo i drugima podijeliti svoja iskustva i potaknuti mlade, da nije katolička crkva nešto kako svi to predstavljaju samo hrpa pravila nego način života", kaže Antonija iz Bjelovara.

"Kad sam u ovakvim okruženjima, u zajedništvu i vjeri, onda se osjećam istinski ispunjen i to je suština. Čim si ti istinski ispunjen, to te privlači da dolaziš što više puta", kaže Luka iz Zagreba.

Antunovski Hod MladihPovorkaZagreb
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