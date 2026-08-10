Nalazi se na jednom od najopasnijih područja na svijetu: Zašto je ovaj potres bio toliko razoran?

Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju, magnitude 7,4, bio je najrazorniji u toj zemlji u 21. stoljeću, no podrhtavanja tla ondje nisu rijetkost.

Kolumbija se nalazi na području izrazito aktivnom zbog kretanja tektonskih ploča, a zemlja svakog mjeseca bilježi tisuće manjih potresa.

Pacifička regija Kolumbije smještena je uz Pacifički vatreni prsten, pojas tektonskih ploča koji okružuje Tihi ocean i na kojem se događa najveći broj potresa na svijetu.

Zbog svog položaja, Kolumbija u prosjeku bilježi tisuće manjih potresa svakog mjeseca.

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Zašto je ovaj potres bio tako snažan?

Seizmologinja Susan van der Lee sa Sveučilišta Northwestern za SkyNews pojašnjava kako je na jačinu posljedica potresa moglo utjecati nekoliko čimbenika, uključujući njegovu snažnu magnitudu, položaj epicentra u unutrašnjosti zemlje, blizina mekih riječnih dolina i pomicanje tektonskih ploča.

Navodi kako potres, s obzirom na svoju dubinu od gotovo 100 km, nije trebao uzrokovati tako snažno podrhtavanje.

Ipak, dogodilo se upravo to, što upućuje na djelovanje dodatnih čimbenika koji su mogli pojačati njegovo djelovanje, ocjenjuje Van der Lee.

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Posljedice bi mogle biti i veće

Potres u Chocóu bio je razoran, kako po svojoj magnitudi tako i po ljudskim posljedicama. No, pravi razmjeri štete još neko vrijeme neće biti poznati.

Naime, područje Chocóa izrazito je ruralno i smješteno u džungli, a do brojnih dijelova može se doći samo brodom ili zrakoplovom. Zbog toga će procjena štete i potraga za stradalima biti otežane.

Seizmologinja Susan van der Lee podsjeća da je susjednu regiju kave 1999. godine pogodio razoran potres magnitude 6,2. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi.

Van der Lee ocjenjuje da je taj potres bio 32 puta slabiji od potresa koji je Kolumbiju pogodio u ponedjeljak.

Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Profimedia

Prije šest tjedana snažni potresi pogodili Venezuelu

U susjednoj Venezueli prije samo šest tjedana dogodila su se dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5, u kojima je poginulo više od 6000 ljudi. Ti su se potresi, međutim, dogodili znatno bliže površini Zemlje.

Jedna od najsmrtonosnijih serija potresa dogodila se u Kolumbiji 1868. godine. Tada je u Kolumbiji i susjednom Ekvadoru poginulo oko 70.000 ljudi.

Potresi su kulminirali podrhtavanjem magnitude 7,7 koje je u ranim jutarnjim satima uništilo nekoliko gradova, dok su mnogi stanovnici još spavali.

Jedan od najsmrtonosnijih potresa u novijoj povijesti šire zapadne hemisfere pogodio je Haiti 2010. godine.

Potres magnitude 7,0, prema procjenama, odnio je oko 316.000 života.