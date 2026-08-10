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NEMIRNO TLO /

Potres magnitude 7,4 pogodio Kolumbiju: Pristižu uznemirujuće snimke

Potres magnitude 7,4 pogodio Kolumbiju: Pristižu uznemirujuće snimke
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Foto: Net.hr

Epicentar potresa bio je u San José del Palmaru

10.8.2026.
15:29
danas.hr
Net.hr
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Potres magnitude 7,4 zabilježen je u ponedjeljak na zapadu Kolumbije, objavio je Američki geološki zavod (USGS), a podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko gradova diljem zemlje, piše CNN

 

 

Epicentar potresa bio je u San José del Palmaru, u departmanu Chocó, oko 280 kilometara zapadno od Bogote, na dubini od 107 kilometara. Potres se dogodio u 7.34 ujutro po lokalnom, odnosno u 14.34 po hrvatskom vremenu, izvijestio je USGS.

 

 

"U ovom trenutku nema izvješća o ozlijeđenima ili oštećenjima konstrukcija, samo o nekoliko pukotina na zgradama", rekao je gradonačelnik Bogote Carlos Galán na platformi X.

Uskoro više... 

KolumbijaPotres
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