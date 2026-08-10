Potres magnitude 7,4 pogodio Kolumbiju: Pristižu uznemirujuće snimke

Potres magnitude 7,4 zabilježen je u ponedjeljak na zapadu Kolumbije, objavio je Američki geološki zavod (USGS), a podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko gradova diljem zemlje, piše CNN.

Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.



Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

Epicentar potresa bio je u San José del Palmaru, u departmanu Chocó, oko 280 kilometara zapadno od Bogote, na dubini od 107 kilometara. Potres se dogodio u 7.34 ujutro po lokalnom, odnosno u 14.34 po hrvatskom vremenu, izvijestio je USGS.

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

"U ovom trenutku nema izvješća o ozlijeđenima ili oštećenjima konstrukcija, samo o nekoliko pukotina na zgradama", rekao je gradonačelnik Bogote Carlos Galán na platformi X.

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