Organizator Povorke ponosa otkriva zašto mnogi ne traže pomoć: 'Stigma je i dalje najveći problem'

BEZ INCIDENTA /

Pod geslom "Korak po korak, iskorak"!, ovogodišnji 25. Pride u Zagrebu počeo je okupljanjem na Zrinjevcu u 14 sati. Uz isticanje zastava duginih boja povorka je krenula prema Trgu Franje Tuđmana gdje je organiziran, kako su rekli organizatori, prosvjedni i svečani skup kojim se želi istaknuti važnost borbe za jednakost, vidljivost i temeljna ljudska prava.

Iz zagrebačke policije za RTL Danas potvrdili su da tijekom Povorke ponosa nije zabilježen nijedan incident. U posljednjih 25 godina ostvaren je i značajan napredak kada je riječ o pravima LGBT+ osoba.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tako je 2008. donesen Zakon o suzbijanju diskriminacije, dok je 2014. izmjenama zakona omogućeno sklapanje životnog partnerstva. U međuvremenu su i sudske odluke potvrdile da je isključivanje parova iz postupaka udomljavanja ili posvajanja djece isključivo na temelju njihove seksualne orijentacije oblik diskriminacije.

Klarić: 'Veća je problematika jer ljudi ne prijavljuju diskriminaciju'

RTL-ova Ana Mlinarić razgovarala je s jednim od organizatora Franom Klarićem, o tome koliko se zapravo ti zakoni i izmijenje primjenjuju u praksi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Ovisi kako i kada. U Zagrebu se Zakon o suzbijanju diskriminacije primjenjuje manje-više, ali tu je veća problematika jer ljudi ne prijavljuju kada bi trebali prijavljivati. Uglavnom ne prijavljuju jer postoji velika stigma oko toga, a i policija ponekad zna djelovati homofobno ili kvirfobno, tako da tu i dalje ima mnogo teškoća tijekom samog procesa privođenja i suđenja. No, u Zagrebu definitivno postoji presedan prilikom presude u našu korist, tako da ja pozivam sve ljude koji dožive neku vrstu diskriminacije da to definitivno prijave jer to zaslužuju", poručio je Klarić. Više o tome što je imao za reći pogledajte u prilogu.