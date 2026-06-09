Zna se koliko košta i kad će biti otvoren Titov Galeb: 'To je povijest na koju trebate biti ponosni'

Brod Galeb, jedan od najprepoznatljivijih simbola riječke i jugoslavenske pomorske povijesti, još uvijek čeka sanaciju oštećenja nastalih nakon sudara s turskim brodom u veljači ove godine. Zbog toga je ponovno odgođeno i otvorenje dugo najavljivanog broda-muzeja.

Na pramcu Galeba i dalje je vidljivo oštećenje nastalo kada je turski brod prilikom isplovljavanja iz riječke luke udario u nekadašnji brod Josipa Broza Tita. Iako je otvorenje muzeja bilo planirano za ovu godinu, novi rok sada je kraj 2026.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić ističe da je postupak javne nabave za popravak morao biti poništen zbog proceduralnih razloga.

„Proveden je postupak javne nabave koji je morao biti poništen jer je ponuditelj, riječ je o brodogradilištu Viktor Lenac, mijenjao pojedine stavke troškovnika, što nije bilo dopušteno. Nadamo se da ćemo do sredine lipnja ponoviti postupak javne nabave“, rekla je Rinčić.

Prema njezinim riječima, izvođač radova mogao bi biti odabran unutar dva mjeseca. Troškovi popravka procijenjeni su na oko 165 tisuća eura, a trebali bi biti pokriveni osiguranjem turskog broda koji je prouzročio štetu.

Projekt vrijedan 22 milijuna eura

Obnova Galeba dosad je stajala približno 22 milijuna eura, pri čemu je dio sredstava osiguran iz fondova Europske unije. Prvotni rok za završetak projekta bio je 2023. godina, no zbog brojnih kašnjenja otvorenje je više puta odgađano.

„Bačva bez dna, progutao je novca i novca, a riječ je o starom željezu“, smatra Riječanin Igor Čubić.

Ipak, dodaje da brod i dalje izaziva zanimanje turista. „Nedavno sam na Molo Longu vidio par iz Francuske. Gledali su ga prilično ravnodušno, a kad sam im rekao čiji je to brod bio, odmah su izvadili fotoaparat i počeli ga fotografirati“, kaže.

Dok kritičari upozoravaju na visoke troškove i dugotrajnu obnovu, zagovornici projekta vjeruju da će Galeb postati važna turistička i kulturna atrakcija. Brod je poznat kao mjesto na kojem se razvijala ideja Pokreta nesvrstanih, a tijekom godina ugostio je brojne svjetske državnike i uglednike.

„Mislim da je dobra ideja doći, posjetiti ga i prisjetiti se povijesti koja povezuje Britaniju i ovu zemlju još iz Titova vremena“, rekao je Mal iz Britanije. Njegov sunarodnjak Ian smatra da je riječ o dijelu povijesti koji treba sačuvati. "To je povijest na koju trebate biti ponosni. Uživati u njoj i biti ponosni na nju", poručio je.

Posjetitelji će moći vidjeti originalno uređene prostore

Prije početka obnove 2019. godine Galeb je bio u izrazito lošem stanju. Danas su brojni dijelovi broda obnovljeni, uključujući reprezentativni salon u kojem je Josip Broz Tito primao najvažnije svjetske državnike.

Restaurirani namještaj vraćen je na izvorne pozicije, a budući posjetitelji moći će razgledati i multimedijalne sadržaje posvećene bogatoj povijesti broda.

„Namještaj je nakon restauracije vraćen na svoje originalne pozicije. Posjetitelji će moći vidjeti i različite multimedijalne sadržaje koji govore o povijesti broda i poznatim ljudima koji su na njemu boravili“, rekao je Velid Đekić, voditelj odnosa s javnošću Muzeja grada Rijeke.

Za mnoge građane upravo je povijesna vrijednost najveći razlog zbog kojeg Galeb treba sačuvati. „Galeb je poznat brod, bio je po cijelom svijetu. Na njemu je boravio jedan od najvažnijih državnika svog vremena, tako da svakako ima značaj“, smatra Riječanin Fran Krstelj.

Galeb je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ploviti ne može, ali svojom poviješću prelazi granice.