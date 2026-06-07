Žele ono što su Zagreb i Split već dobili, župan poručuje: 'Da bih odlučio, moramo imati puno više informacija'

Nova najava nove Kantride. Rijeka traži ono što su Zagreb i Split već dobili. Da država pomogne kod obnove stadiona, koji je uvršten među najposebnije i najlješe na svijetu. Što to znači za projekt Damira Miškovića, a što za Riječane znači moguči povratak na Kantridu?

"Kakav je to stadion u stijenama, to mi nikako nije bilo jasno. I onda kad sam došao ovdje, mogu vam reći da sam ostao iznenađen. Pogotovo, s predsjednikom, s Ljubom Španjolom sam razgovarao. Ovdje smo imali razgovor na Kantridi i onda su upalili reflektore za mene. I onda možete misliti kad sam došao na centar, ostao sam, nisam mogao da vjerujem. Jedina dva stadiona na svijetu koja imaju stijenu, to je stadion Bregi u Portugalu", kaže Milan Radović.

Na Kantridu je došao s 22 godine, debitirao protiv Arsenala i zabio. Tu je, kao najbolji strijelac tadašnje lige proveo najljepše godine.

"Ruku na srce, ja sam se iznenadio kad je donesena ta odluka da se renovira Maksimir, o trošku države, pa Poljud isto tako, a Kantrida ne", kaže Radović.

Rijeka, poručuje gradonačelnica, želi samo ono što su Zagreb i Split već dobili. Da se stadion Kantrida proglasi sportskom građevinom od nacionalnog interesa.

"Sportska infreastruktura treba prvenstveno biti izgrađena javnim novcima, a ne privatnim novcima. Razgovori su još u tijeku, tako da, kada budemo imali neke konretnije informacije, ugovore, obaveze i od strane grada, države, županije, onda ćemo o njima jasnije i komunicirati", kaže gradonačelnica Iva Rinčić.

Održan je sastanak ministra turizma i gradonačelnice, gradu su predstavljeni uvjeti da se uključi Vlada, a odgovarajući model i rješenje i dalje se traže. Zamisao je da se financijski uključi i Županija.

"Sve ono što vodi realizaciji stadiona Kantrida naravno da će ići na odobravanje Županije PGŽ i moje osobno. Da bih odlučio o tome ili predložio našoj skupštini, značajno financijsko participiranje, moramo imat puno više informacija i o visini iznosa i o konceptu upravljanja", kaže primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.

Sve ovo znači bi iz igre ispada projekt predsjednika Rijeke, Damira Miškovića. Ovako je prema njegovom planu trebala izgledati nova Kantrida.

"Ja sam ovdje rođen i ne bi volio da se ovdje izgrade ti veliki neboderi, 26 36 katova, koliko su rekli. Upropastili bi kompletan okoliš", kaže Aldo Pellegrini iz Rijeke.

"Ne bi to prepuštao privatnicima. Znači to mora bit na dobrobit svih nas, svih građana i dobro je to što se neće gradit oni neboderi", kaže Damir Čović iz Rijeke.

Damir Mišković s nama danas nije mogao razgovarati jer je na putu, no gradonačelnica kaže da se s njim čula jutros i da on podržava ideju prema kojoj se sve financira javnim novcem. Po novom projektu.

CNN je ovaj stadion stavio među tri najposebnija i najzanimljivija na svijetu, Eurosport među 13 najljepših na svijetu, Kantrida je riječka ljepotica i svi se nadaju da će se uskoro opet igrati pod njenim stijenama.

Pod kojima su navijači Rijeke posljednju službenu utakmicu gledali prije 11 godina.