Predsjednik Mišković na slavlju dao obećanje: 'To mi je još ostalo napraviti u ovom gradu'

HNK Rijeka prvak je Hrvatske za sezonu 2024./25. U cijelom gradu se slavilo do dugo u noć. Nakon Rujevice, slavlje se prelilo na gradske ulice i na Korzo gdje je bio službeni doček nogometaša Rijeke i proslava osvajanja titule.

Damir Mišković, predsjednik Rijeke dobio je ogromne ovacije okupljenih navijača Rijeke, a tom prilikom je izjavio nešto što će oduševiti sve navijače. "Deset godina čekamo Kantridu. Prije nego što odem u mirovinu, obećao sam da ćemo se vratiti. Vjerujte mi, doći će taj dan. To mi je još ostalo napraviti u ovom gradu", rekao je Rijekin gazda. Jako dugo vremena čeka se obnova kultnog stadiona. Rijekin privremeni dom, Rujevica, izgubio je taj pridjev privremeni, ali Mišković je obećao da će Kantrida doći. Vidjet ćemo hoće li biti tako, ali Mišković je do sada ispunjavao svoja obećanja. Rijeku je doveo do dvije titule prvaka Hrvatske.

Staru Kantridu bismo mogli gledati u HNL-u jer na njoj igra trenutni drugoligaš Opatija koja se s Vukovarom bori za ulazak u HNL. Takav prekrasan stadion s posebnom energijom potreban je elitnom razredu hrvatskog nogometa.

