Potraga za opasnim medvjedom napokon završena! Napadao ljude, zbog njega zatvorili škole

DESET DANA STRAHA /

U Japanu desetodnevna potraga za opasnim medvjedom napokon je završena. Medvjed koji je ozlijedio četiri osobe uočen je iz zraka i svladan uz pomoć lovaca i službi.

Sve je počelo u tvornici, oko 6:30 ujutro, kada su radnici dolazili na posao i u dvorištu ugledali medvjeda. U pola sata napao je trojicu muškaraca u tvorničkom kompleksu i susjednom pogonu, a potom i ženu (73) u obližnjem naselju.

Stanovnici su ga viđali kako hoda po krovu, a snimljen je i kako otvara slavinu da bi pio vodu. Stručnjaci objašnjavaju da su medvjedi inteligentne životinje koje pamte načine dolaska do hrane i vode.

Napadi medvjeda u Japanu sve su češći. Prošle godine zabilježeno je 238 napada, u kojima je poginulo 13 ljudi. Stručnjaci kao razloge navode porast broja medvjeda, ali i njihovo navikavanje na traženje hrane u blizini ljudi.

Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Mije Franceković