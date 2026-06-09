Vatreni uskoro stižu u grad kojeg nije briga za Mundijal: 'Ljuti su na cijene karata'

RTL DANAS U SAD-U /

Dok se u Hrvatskoj večera, s druge strane Atlantika, u Aleksandriji u saveznoj državi virginiji, vrijeme je ručka. Upravo od tamo, javio se RTL-ov reporter Marko Vargek, koji Vatrene očekuje za otprilike četiri sata.

Na pitanje osjeća li se na ulicama nogometna euforija, kako bi to bilo za očekivati na našem kontinentu samo dva dana prije početka mega Svjetskog prvenstva, Vargek daje kratak i jasan odgovor: "Apsolutno ne. Neke mega atmosfere nema, osim ako ju sami ne napravimo".

Čini se kako prosječnog Amerikanca trenutno muče sasvim druge brige. Kako izvještava Vargek, više se priča o ishodu NBA finala ili nadolazećem UFC eventu nego o nogometu.

"Mnogi ljudi ni ne znaju da se održava Svjetsko prvenstvo ovdje u Americi", ističe reporter, dodajući kako je to donekle i razumljivo jer Washington nije jedan od gradova domaćina. Dodatni razlog za nedostatak interesa leži i u cijenama ulaznica koje su za lokalno stanovništvo astronomske. "Ljuti su na cijene karata. Oko 600 dolara dođe četvrta kategorija jedne utakmice. To su vam ona mjesta gdje možete vidjeti točkice na stadionu", kazao je Vargek. Više doznajte u javljanju iz SAD-a.