Odlična atmosfera među Vatrenima: Zavirite u avion hrvatske reprezentacije na letu za SP

Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno otputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

HNS je na svojim stranicama objavio fotografije iz aviona Vatrenih koji se dok lete preko bare zabavljaju raznim igrama. Vidljiva je dobra atmosfera koja vlada među igračima i stožerom.

Uz karte i križaljke tu su i rashlađeni sokovi, a osmijesi otkrivaju i optimizam među hrvatskim reprezentativcima.

Fotografiju je iz aviona objavio i Joško Gvardiol na svom Instagramu.

Hrvatska turnir otvara utakmicom protiv Engleske 17. lipnja, a nakon toga joj slijede i preostale dvije utakmice u skupini: protiv Paname 23. lipnja u 1 sat iza ponoći (tehnički već 24. lipnja) te 27. lipnja protiv Gane.

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