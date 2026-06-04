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Sucima u SHNL-u rastu plače: Evo za koliko

Sucima u SHNL-u rastu plače: Evo za koliko
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Izvršni odbor HNS-a odredio je kako će za sezonu 2026./27. suci zarađivati 900 eura po susretu umjesto dosadašnjih 800

4.6.2026.
11:13
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
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Uoči nove sezone HNS je odlučio kako će, u skladu s povećanjem troškova života, povećati i naknade sucima u SHNL-u.

Tako je Izvršni odbor HNS-a odredio kako će za sezonu 2026./27. suci zarađivati 900 eura po susretu umjesto dosadašnjih 800. Što se tiče pomoćnih sudaca i sudaca u VAR sobi, njihovi prihodi ostaju nepromijenjeni.

Pomoćni suci će i dalje zarađivati 350 eura, dok će četvrti sudac zaraditi 230 eura po susretu. Glavni VAR sudac nastavlja zarađivati 400 eura po susretu, a njegov pomoćnik 230.

Od ostalih aktera, delegat i kontrolor suđenja zarađivat će po 250 eura po susretu.

Što se pak tiče nižih liga sudac u Prvoj NL (drugom rangu) dobiti će 300 eura po susretu, a u Drugoj NL (trećem rangu) 200 eura po susretu.

HnsHnlNogometni Sudac
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