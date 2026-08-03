Barbara Đinović (Matić) pokazala trudnički trbuh pa nasmijala pratitelje: 'Dušo, k'o mrvica si!'
Barbara Đinović (Matić) godinama je dominirala svjetskom džudo scenom, a njezina karijera prepuna je impresivnih uspjeha
Naša proslavljena džudašica Barbara Đinović (Matić) (31), koja sa suprugom Filipom Đinovićem (30) očekuje prvo dijete, podijelila je na svojem Instagram profilu humorističan video koji je u kratkom roku oduševio njezine brojne pratitelje.
'Malo veća mrvica'
Video započinje kadrom Barbare koja se opušta u moru. Okrenuta prema kameri i do prsa uronjena u vodu, pita supruga Filipa koji je snima: "Dušo, je l' se vidi da sam trudna?". Kamera se zatim prebacuje na njega dok stoji na obali i kroz smijeh joj odgovara: "Ne, dušo, k'o mrvica si", gestikulirajući prstima kako bi dočarao nešto sićušno. Barbara zatim krene izlaziti iz mora, a u prvom planu se pojavljuje njezin trudnički trbuh koji je sve samo ne malen. "Malo veća mrvica", kratko i jasno je napisala Barbara u opisu videa.
Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Morala sam pauzirati i vraćati video da te uopće pronađem", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Iste smo, male mrvice". Mnogi su pohvalili par za kreativnost i pozitivan duh koji zrači iz svakog kadra.
Beba stiže uskoro
Barbara Matić godinama je dominirala svjetskom džudo scenom, a njezina karijera prepuna je impresivnih uspjeha. Vrhunac je dosegnula osvajanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a u svojoj bogatoj riznici ima i dvije titule svjetske prvakinje iz 2021. i 2022. godine te naslov europske prvakinje.
Nakon niza sportskih pobjeda, Barbara se posvetila privatnom životu. U listopadu 2025. godine udala se za srpskog džudaša Filipa Đinovića, a par je u svibnju ove godine sretnu vijest o trudnoći podijelio s javnošću. Otkrili su kako prinova stiže na jesen, a već krajem srpnja Barbara je viđena na jednoj konferenciji u Splitu, gdje se trudnoća više nije mogla sakriti. Njezin sportski duh i disciplina zasigurno će joj pomoći i u novim izazovima koji je čekaju.