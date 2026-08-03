Barbara Đinović (Matić) pokazala trudnički trbuh pa nasmijala pratitelje: 'Dušo, k'o mrvica si!'

Naša proslavljena džudašica Barbara Đinović (Matić) (31), koja sa suprugom Filipom Đinovićem (30) očekuje prvo dijete, podijelila je na svojem Instagram profilu humorističan video koji je u kratkom roku oduševio njezine brojne pratitelje.

'Malo veća mrvica'

Video započinje kadrom Barbare koja se opušta u moru. Okrenuta prema kameri i do prsa uronjena u vodu, pita supruga Filipa koji je snima: "Dušo, je l' se vidi da sam trudna?". Kamera se zatim prebacuje na njega dok stoji na obali i kroz smijeh joj odgovara: "Ne, dušo, k'o mrvica si", gestikulirajući prstima kako bi dočarao nešto sićušno. Barbara zatim krene izlaziti iz mora, a u prvom planu se pojavljuje njezin trudnički trbuh koji je sve samo ne malen. "Malo veća mrvica", kratko i jasno je napisala Barbara u opisu videa.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Morala sam pauzirati i vraćati video da te uopće pronađem", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Iste smo, male mrvice". Mnogi su pohvalili par za kreativnost i pozitivan duh koji zrači iz svakog kadra.

Beba stiže uskoro

Barbara Matić godinama je dominirala svjetskom džudo scenom, a njezina karijera prepuna je impresivnih uspjeha. Vrhunac je dosegnula osvajanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a u svojoj bogatoj riznici ima i dvije titule svjetske prvakinje iz 2021. i 2022. godine te naslov europske prvakinje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon niza sportskih pobjeda, Barbara se posvetila privatnom životu. U listopadu 2025. godine udala se za srpskog džudaša Filipa Đinovića, a par je u svibnju ove godine sretnu vijest o trudnoći podijelio s javnošću. Otkrili su kako prinova stiže na jesen, a već krajem srpnja Barbara je viđena na jednoj konferenciji u Splitu, gdje se trudnoća više nije mogla sakriti. Njezin sportski duh i disciplina zasigurno će joj pomoći i u novim izazovima koji je čekaju.