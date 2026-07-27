Barbara Džinović ex. Matić pokazala trudnički trbuh

U Parku mladeži održana je konferencija ''Igra na dugi rok: Sportska infrastruktura između izvrsnosti i isplativosti'', koja je okupila brojne predstavnike vlasti, sportske djelatnike i ugledna imena hrvatskog sporta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Među panelistima bili su bivša atletičarka Blanka Vlašić, bivši tenisač Goran Ivanišević i trener Toni Tomaš, no posebnu pozornost privukla je upravo proslavljena džudašica Barbara Đinović ex. Matić (30). Olimpijska pobjednica zablistala je u elegantnom izdanju, ponosno istaknuvši trudnički trbuh, zbog čega je bila jedna od najupečatljivijih gošći događaja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Barbara je u listopadu 2025. godine uplovila u bračnu luku sa srpskim judašem Filipom Đinovićem, a njihovo vjenčanje slavilo se u Dalmaciji i Beogradu. Par sada s nestrpljenjem iščekuje svoje prvo dijete koje bi na svijet trebalo stići na jesen ove godine.

''Natjecanja su trenutačno potpuno po strani jer se, naravno, ne mogu natjecati. Vidjet ćemo kako će proći porod i kako ću se snaći u novoj ulozi majke, pa ćemo onda planirati dalje. Trenutačno slušam svoje tijelo i radim ono što mi ono dopušta. O budućnosti ćemo razmišljati kada za to dođe vrijeme'', rekla je nedavno Barbara za Net.hr.