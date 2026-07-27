FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABLISTALA /

Barbara Džinović ex. Matić pokazala trudnički trbuh

Barbara Džinović ex. Matić pokazala trudnički trbuh
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Među panelistima bili su bivša atletičarka Blanka Vlašić, bivši tenisač Goran Ivanišević i trener Toni Tomaš, no posebnu pozornost privukla je upravo proslavljena džudašica Barbara Đinović ex. Matić

27.7.2026.
9:45
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U Parku mladeži održana je konferencija ''Igra na dugi rok: Sportska infrastruktura između izvrsnosti i isplativosti'', koja je okupila brojne predstavnike vlasti, sportske djelatnike i ugledna imena hrvatskog sporta.

Barbara Džinović ex. Matić pokazala trudnički trbuh
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Među panelistima bili su bivša atletičarka Blanka Vlašić, bivši tenisač Goran Ivanišević i trener Toni Tomaš, no posebnu pozornost privukla je upravo proslavljena džudašica Barbara Đinović ex. Matić (30). Olimpijska pobjednica zablistala je u elegantnom izdanju, ponosno istaknuvši trudnički trbuh, zbog čega je bila jedna od najupečatljivijih gošći događaja.

Barbara Džinović ex. Matić pokazala trudnički trbuh
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Barbara je u listopadu 2025. godine uplovila u bračnu luku sa srpskim judašem Filipom Đinovićem, a njihovo vjenčanje slavilo se u Dalmaciji i Beogradu. Par sada s nestrpljenjem iščekuje svoje prvo dijete koje bi na svijet trebalo stići na jesen ove godine.

''Natjecanja su trenutačno potpuno po strani jer se, naravno, ne mogu natjecati. Vidjet ćemo kako će proći porod i kako ću se snaći u novoj ulozi majke, pa ćemo onda planirati dalje. Trenutačno slušam svoje tijelo i radim ono što mi ono dopušta. O budućnosti ćemo razmišljati kada za to dođe vrijeme'', rekla je nedavno Barbara za Net.hr. 

Barbara MatićTrudnoća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike