Sve više ljudi traži personaliziranu uslugu, a ovo dvoje poduzetnika na tome grade cijeli biznis

Umjesto glasne promocije, fokus stavljaju na kvalitetu odnosa, pažnju prema detaljima i stvaranje iskustva zbog kojeg se klijenti vraćaju. Upravo takve poslovne priče razvijaju Marko Vukojević i Tatjana Rajković, polaznici pete sezone Uplift akademije, edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Iako se bave dijametralno suprotnim poslovima, spaja ih pristup prema ljudima i poslovanju

Iako dolaze iz potpuno različitih industrija, povezuje ih slična poslovna filozofija: ljudi nisu brojke, a dobra usluga nije samo izvršen zadatak, nego osjećaj povjerenja, sigurnosti i razumijevanja.

Marko Vukojević stoji iza brenda Domaćin, koji pruža konsijerž i usluge održavanja prostora za klijente koji cijene diskreciju, red i osobni pristup. Njegov poslovni put nije bio linearan. Kroz godine su se izmjenjivali amaterska gluma, diplomacija, web i grafički dizajn, a upravo su ta različita iskustva oblikovala način na koji danas pristupa poslu.

„Diplomacija me naučila tišini, onoj profesionalnoj, suzdržanoj, ali izuzetno snažnoj“, kaže Marko.

Nakon godina rada u digitalnom svijetu osjetio je potrebu za nečim konkretnijim i bližim ljudima. Tako je postupno nastao Domaćin, brend koji ne želi biti klasičan servis, nego partner koji klijentima donosi osjećaj da je sve pod kontrolom i na svom mjestu.

„Cilj je jednostavan: partner ne mora razmišljati jer zna da se netko brine“, objašnjava.

Kroz uslugu održavanja prostora, organizaciju privatnih događanja i svakodnevnu logistiku, Marko gradi filozofiju tihe profesionalnosti. Ne zanima ga masovnost ni agresivan rast, nego dugoročno povjerenje i preporuka koja dolazi spontano.

„U svijetu u kojem svi žele biti vidljivi odmah, ja sam odlučio biti pouzdan dugoročno“, ističe.

Istraživanje tržišta na human, personaliziran i neposredan način

Tatjana Rajković iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva u istraživanju tržišta i analizi potrošača. Nakon gotovo 20 godina rada u korporaciji odlučila je razviti vlastiti poslovni model kroz boutique agenciju Kabinet 3C, a kasnije i koncept Praktikum, koji povezuje istraživanje tržišta, edukaciju, gastronomiju i iskustveni pristup radu s potrošačima.

„Brojke same po sebi nisu cilj, nego alat za razumijevanje ljudi i donošenje boljih i sigurnijih odluka“, objašnjava Tatjana.

Kroz godine rada shvatila je da nije dovoljno samo prikupiti podatke. Prava vrijednost nastaje tek kada se razumije kontekst, emocija i stvarno iskustvo ljudi iza tih podataka.

„Točno izmjereno nije isto što i dobro shvaćeno“, naglašava.

Iz te filozofije razvio se i Praktikum, prostor u kojem ljudi kroz radionice, degustacije i fokus grupe proizvode i ideje testiraju u stvarnim situacijama. Tatjana taj koncept opisuje kao spoj preciznosti istraživanja i topline iskustva.

„Željela sam stvoriti prostor u kojem se ideje mogu testirati uživo, za stolom, u razgovoru i kroz iskustvo“, kaže.

I Marko i Tatjana svjesno grade boutique modele poslovanja. Ne zanima ih rast pod svaku cijenu, nego jasno definirana kvaliteta, održiv razvoj i dugoročni odnosi s klijentima. Oboje ističu kako je danas sve veća potreba za autentičnošću, personaliziranim pristupom i uslugama koje ljudima donose osjećaj sigurnosti i povjerenja. Upravo zato su se prijavili, te na koncu osvojili i stipendiju za Uplift akademiju, a program bi preporučili svim malim poduzetnicama i poduzetnicima.

Za još malo inspiracije i uspješnih priča domaćih poduzetnika, posjetite uplift.hr.