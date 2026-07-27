Bezbrižno gledanje: Domaće serije za opuštanje

Humoristične serije koje progovaraju našim jezikom i oslikavaju mentalitet koji poznajemo pružaju posebnu vrstu utjehe i smijeha. Iako se televizijski krajolik značajno promijenio od zlatnog doba domaće produkcije, potreba za laganom i nepretencioznom zabavom ostaje. Tri serije, svaka na svoj način, uspješno ispunjavaju tu ulogu, nudeći bijeg od svakodnevice kroz prepoznatljive situacije, bilo da se radi o kaosu na radnom mjestu, napetim obiteljskim odnosima ili ludim susjedima.

Naša mala klinika: Kultni klasik koji se ne zaboravlja

Gotovo dva desetljeća nakon premijere, „Naša mala klinika“ i dalje drži status jedne od najomiljenijih domaćih humorističnih serija. Emitirana na Novoj TV od 2004. do 2007. godine, ova adaptacija istoimenog slovenskog formata, pod redateljskom palicom Branka Đurića Đure, u 112 epizoda donijela je priču o disfunkcionalnom, ali simpatičnom osoblju jedne male klinike na rubu grada. Tajna njezina uspjeha leži u galeriji živopisnih likova koje je publika odmah zavoljela. Od smotanog portira Šemsudina "Šemse" Poplave (Enis Bešlagić), čiji je bosanski humor postao zaštitni znak serije, preko strogog, ali nesposobnog primarijusa dr. Ante Guzine (Ivica Vidović), do vječno zbunjenih liječnika poput dr. Veljka Kunića (Rene Bitorajac) i dr. Tonija Grgeča (Goran Navojec), svaki je lik bio izvor specifičnog humora. Serija je vješto ismijavala birokraciju, liječničke pogreške i ljudsku glupost, stvarajući komične situacije koje su se kretale od verbalnih dosjetki do čistog slapsticka. Iako su kritičari ponekad zamjerali nedostatak originalnosti i jednodimenzionalne likove, publika je seriju prigrlila, a njezine fraze i danas žive u popularnoj kulturi.

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Blago nama: Kad se pod istim krovom nađu dva svijeta

Šesnaest godina nakon „Klinike“, RTL je predstavio novu obiteljsku humorističnu seriju „Blago nama“, koja se od 2020. do 2022. godine bavila drugom vrstom kaosa - onim obiteljskim. Scenaristi Vlado Bulić i Mirna Miličić stvorili su priču o mladom i ambicioznom bračnom paru, Ani (Tara Rosandić) i Borisu (Filip Križan), čiji se uredan život i planovi o preseljenju u Bruxelles raspadaju kada im se u kuću usele Anina sestra Tamara (Hristina Popović), njezin ležerni suprug Jadranko (Enis Bešlagić) i njihov zajednički otac Drago (Žarko Radić). Humor serije proizlazi iz izravnog sudara dvaju svjetonazora: Anine i Borisove potrebe za redom, planiranjem i "europskim standardima" te Tamarine i Jadrankove filozofije opuštenog života "od danas do sutra". Enis Bešlagić ponovno je zablistao u ulozi simpatičnog "neradnika" koji uvijek ima rješenje za sve, dok je dinamika između dviju sestara i njihovih supružnika, začinjena komentarima oca Drage, postala nepresušan izvor smiješnih situacija. Serija je pokazala kako suživot, čak i s najbližima, može biti kompliciran, ali i urnebesno smiješan.

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Dragi susjedi: Život u zgradi kao sitcom u malom

Za razliku od radnog mjesta ili obiteljske kuće, serija 'Dragi susjedi' iz 2018. godine fokusirala se na mikrokozmos jedne stambene zgrade. Nastala prema popularnom francuskom formatu 'Nos Chers Voisins', ova RTL-ova serija u jednoj sezoni od deset epizoda prikazala je živote šarolikih stanara i njihove svakodnevne interakcije. Kroz kratke i duhovite scene, upoznali smo različite tipove susjeda koje svatko može prepoznati: konzervativni bračni par Zovko (Nataša Dangubić i Moamer Kasumović), moderne i slobodoumne supružnike Perković (Katarina Marković i Petar Ćiritović), sveznajućeg domara (Zoran Cvijanović), atraktivnu susjedu (Ornela Vištica) te dva cimera (Asim Ugljen i Ivan Magud). Humor se ovdje gradio na stereotipima, generacijskim razlikama i sitnim podmetanjima koja čine susjedske odnose tako kompliciranima i zabavnima. Iako kratkog vijeka, serija je ponudila osvježavajući format brzih skečeva idealan za opuštanje.