Infantino oštro odgovorio kritičarima: 'Bili ste zaokupljeni mržnjom i kritikom'

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino uzvratio je kritičarima Svjetskog prvenstva, optuživši ih za širenje mržnje i lažnih narativa, dok je istovremeno branio turnir kao uspjeh koji je slavio zajedništvo, sigurnost i uključivost.

U otvorenom pismu objavljenom u ponedjeljak, 56-godišnji Infantino izjavio je da su kritičari previdjeli radost i zajedništvo milijuna navijača diljem svijeta koji su pratili turnir održan u SAD-u, Meksiku i Kanadi i na kojem je naslov svjetskog prvaka osvojila Španjolska.

"Bili ste toliko zaokupljeni mržnjom i kritikom da ste sve to propustili", rekao je. "Onima koji iza pera i papira ili iza ekrana šire mržnju i lažne glasine želim poručiti: dok vi sjedite u pozadini, mi u FIFA-i smo na prvoj crti – organiziramo, naporno radimo i priređujemo najbolji spektakl na svijetu.

"Nismo zabilježili nikakvo nasilje ni incidente, osigurali smo potpunu sigurnost, a bilo je samo radosti i sreće!"

FIFA se tijekom turnira našla na udaru brojnih kritikama zbog niza pitanja, uključujući rasprave o američkim viznim ograničenjima koja su pogodila navijače i dužnosnike iz nekoliko zemalja te zabrinutost vezanu uz momčadi iz regija pogođenih sukobima.

Infantinovo pismo uslijedilo je i nakon kritika upućenih FIFA-i zbog načina na koji je vodila disciplinski postupak protiv Folarina Baloguna, odnosno odluke o ukidanju automatske suspenzije od jedne utakmice koja mu je bila izrečena nakon crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, a sve to nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Odluke sudaca na utakmici Argentine i Egipta također su potaknule žustru raspravu među navijačima i stručnjacima.

Iako se Infantino nije osvrnuo na konkretne slučajeve, istaknuo je da su mnoge sudačke i disciplinske odluke kritizirane tijekom turnira uobičajena pojava u raznim natjecanjima diljem svijeta.

"Potencijalno pogrešne odluke o dodjeli crvenih ili žutih kartona, kao i naknadne odluke o neizricanju suspenzija igračima u određenim situacijama, uobičajena su praksa i široko prihvaćene pojave u nekim od najvećih svjetskih liga", rekao je. "Zanimljivo je da upravo one zemlje koje primjenjuju takvu praksu upućuju kritike."

Infantino je kao dokaz sposobnosti nogometa da nadilazi podjele naveo sudjelovanje zemalja koje se suočavaju s političkim napetostima, unutarnjim krizama i zdravstvenim izazovima.

Dok se sudjelovanje Irana odvijalo u sjeni sukoba sa SAD-om, problemi povezani s unutarnjom krizom na Haitiju i epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo također su skrenuli pozornost na ograničenja vezana uz vize i putovanja.

Somalskom sucu na Svjetskom prvenstvu, Omaru Abdulkadiru Artanu, bio je zabranjen ulazak u SAD unatoč posjedovanju valjane vize. "Iranska reprezentacija je ušla u Sjedinjene Države bez incidenata ili sukoba. Iranski su nogometaši dobili vize za ulazak jer je nogomet simbol mira. Nije riječ o politici", rekao je.

Igrači zemalja koje se suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim problemima ili drugim izazovima dobili su vize za ulazak u SAD.

"Kada je nogomet svijetu donio Haiti, zemlju koju mnogi ne mogu ili ne žele posjetiti, možda je vrijeme da odložite olovke i tipkovnice te pokažete poštovanje prema momčadima koje su igrale", zaključio je Infantino.