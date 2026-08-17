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Policija češljala Dalmaciju: Ono što su pronašli, čak troje je odvelo iza rešetaka

Policija češljala Dalmaciju: Ono što su pronašli, čak troje je odvelo iza rešetaka
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Foto: PU splitsko-dalmatinska

Troje osumnjičenih u tri odvojena slučaja na području Omiša, Rašćana i Kaštela završilo je u istražnom zatvoru

17.8.2026.
9:47
Jaga Komazec
PU splitsko-dalmatinska
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Na području Omiša, Rašćana i Kaštela policija je u tri odvojena slučaja zaplijenila veće količine droge, a troje osumnjičenih završilo je i u istražnom zatvoru.

Najveća zapljena bila je u Dugom Ratu, gdje je policija u domu koji koristi muškarac (24) pronašla 727,59 grama amfetamina i 134 grama marihuane, kao i digitalnu vagu s tragovima droge. 

Utvrđeno je i da je 7. kolovoza među ljudima zapalio "bengalku", zbog čega je dodatno prekršajno kažnjen. 

Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a potom mu je određen istražni zatvor.

Zaplijena droge i u Rašćanima

U Rašćanima je policija zaustavila automobil kojim je upravljala žena (28). Odbila je testiranje na drogu, a kod sebe nije imala osobne dokumente ni vozačku dozvolu

Policija joj je pronašla 28 smotuljaka kokaina ukupne težine 21 gram, 120 eura i mobitel.

Pretragom doma koji koristi pronađena su još 23 grama kokaina, 39 tableta MDMA Ecstasyja, digitalna vaga s tragovima kokaina i novac. I ona je nakon dovršenog istraživanja završila u istražnom zatvoru.

U Kaštelima zaplijenjeni kokain i marihuana

Treći slučaj zabilježen je na području Kaštela. Kod muškarca (20) policija je pronašla 526 grama marihuane i 26,2 grama kokaina, za koje sumnja da su bili namijenjeni daljnjoj prodaji.

Uhićen je i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, nakon čega mu je sudac istrage odredio istražni zatvor.

DrogaPu Splitsko DalmatinskaKokainDugi RatKašteliIstražni Zatvor
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