Šokantno iz Karlovca: 'Imamo nekoliko Lika! Oko grada je više od 1000 divljih odlagališta'

Karlovački Rangeri ponovno su upozorili na problem divljih odlagališta otpada na području Karlovca i okolice, piše KAportal. Pritom su se osvrnuli i na one koji su, kako tvrde, ranije omalovažavali njihov rad, a danas se predstavljaju kao veliki borci za prirodu.

"Smijali su nam se, vrijeđali su nas, prijetili, a sada su veliki aktivisti, borci za prirodu, stručnjaci", poručili su Rangeri u objavi na Facebooku.

Navode da su dosad evidentirali stotine divljih odlagališta otpada, dio ih i sami sanirali, ali upozoravaju da problem ne nestaje.

"Detektirali smo na stotine divljih odlagališta otpada, dio smo sami riješili, ali problem je taj što na svako sanirano divlje odlagalište dolazi 10 novih. Naravno, problem je u sustavu jer sustav gospodarenjem otpada ne funkcionira, problem je u zakonu, a samim time u pravosuđu."

Prema njihovim procjenama, na području Karlovca i okolice postoji više od tisuću divljih odlagališta otpada.

'Imamo nekoliko Lika'

Rangeri su se osvrnuli i na aktualni slučaj onečišćenja u Lici, koji je ponovno otvorio pitanje ilegalnog odlaganja otpada diljem Hrvatske.

"Žao nam je što se trebala 'desiti' Lika da se ljudima otvore oči, ali nekako se bojimo da je to kasno. Mi u Karlovcu, Karlovačkoj županiji imamo nekoliko Lika i to se mora što prije riješiti."

Foto: Screenshot 'Facebook'/Ranger Karlovac

Pozvali su građane da im se pridruže u obilasku problematičnih lokacija i upozoravanju na devastaciju prirode.

"Mi nećemo šutiti, a molimo vas nemojte ni vi. Krenite s nama u šetnju od Radonje, a ako i malo volite ovaj grad, naše rijeke, šume, otvorite oči. Crvene točke su zajednički problem kojeg moramo zajedno riješiti", poručili su Rangeri te dodali: "Ovim putem pozivamo sve mesije, sve one kojima je ovo bitno, bez obzira na boje, da zajedno izađemo van, u prirodu jer ovo radimo zbog naše djece."