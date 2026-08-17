Senidah prekinula koncert u Hrvatskoj: Gađali je iz publike, pjevačica ljutito reagirala

Pjevačica Senida Hajdarpašić (41), poznatija kao Senidah, doživjela je neugodnost tijekom nastupa u Hrvatskoj zbog koje je u jednom trenutku morala prekinuti koncert. Incident se dogodio u poznatom klubu na otoku Krku, a snimka njezine reakcije ubrzo je počela kružiti društvenim mrežama.

Tijekom nastupa Senidah je iznenada zaustavila koncert te se obratila organizatorima i zaštitarima. Od njih je zatražila da pronađu osobu koja ju je gađala iz publike.

"Ovako, tko je vidio? Molim vas, molim vas, samo ako možete to srediti, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem“, poručila je vidno iznervirana pjevačica s pozornice, a njezine riječi zabilježene su na snimci koja se širi TikTokom.

'Uvijek se nađe netko tko misli da je prepametan'

Prema pisanju srpskih medija, pojedinci iz publike navodno su Senidah dulje vrijeme gađali kockicama leda, što je pjevačicu razljutilo.

"Uvijek se nađe netko tko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom", ispričao je u snimci autor videa koji je svjedočio incidentu.