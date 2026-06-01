Senidah za dlaku izbjegla blamažu na koncertu: Spasio ju je pomoćnik

Popularna pjevačica Senidah (41) doživjela je manju nezgodu s odjećom tijekom svog nedavnog koncerta u beogradskom Sava Centru, no sve je izbjegnuto brzom reakcijom člana njezinog tima.

Glazbenici je usred nastupa popustio gornji dio upadljive dekoltirane haljine, a sve je prvo pokušala riješiti sama držeći mikrofon u jednoj ruci, dok je drugom pokušavala popraviti situaciju. Međutim, shvativši da problem ne može riješiti sama, na pozornicu je stupio njezin suradnik.

Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi, nakon čega se suradnik povukao, a Senida je s osmijehom nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Iako je nezgoda s haljinom privukla pažnju na društvenim mrežama, ona je bila tek manji dio neobične večeri. Naime, prije samog koncerta, oko Sava Centra zabilježena je pojačana prisutnost policijskih i vatrogasnih službi. Reporteri s terena opisali su prizore kao "dramu", no službeni razlog za okupljanje tolikog broja hitnih službi oko koncertne dvorane još nije otkriven.