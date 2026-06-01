Senidah za dlaku izbjegla blamažu na koncertu: Spasio ju je pomoćnik
Senidah je tijekom koncerta u Beogradu doživjela nezgodu s haljinom, a neugodna situacija izbjegnuta je zahvaljujući pomoći člana njezinog tima
Popularna pjevačica Senidah (41) doživjela je manju nezgodu s odjećom tijekom svog nedavnog koncerta u beogradskom Sava Centru, no sve je izbjegnuto brzom reakcijom člana njezinog tima.
Glazbenici je usred nastupa popustio gornji dio upadljive dekoltirane haljine, a sve je prvo pokušala riješiti sama držeći mikrofon u jednoj ruci, dok je drugom pokušavala popraviti situaciju. Međutim, shvativši da problem ne može riješiti sama, na pozornicu je stupio njezin suradnik.
Čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi, nakon čega se suradnik povukao, a Senida je s osmijehom nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.
Iako je nezgoda s haljinom privukla pažnju na društvenim mrežama, ona je bila tek manji dio neobične večeri. Naime, prije samog koncerta, oko Sava Centra zabilježena je pojačana prisutnost policijskih i vatrogasnih službi. Reporteri s terena opisali su prizore kao "dramu", no službeni razlog za okupljanje tolikog broja hitnih službi oko koncertne dvorane još nije otkriven.