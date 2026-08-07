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Nevjerojatno gdje je Mađar sakrio devet kilograma kokaina: Psi su ga razotkrili

Nevjerojatno gdje je Mađar sakrio devet kilograma kokaina: Psi su ga razotkrili
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Foto: ilustracija: Thorsten Eckert/Alamy/Profimedia

Otprilike šest kilograma pronašli su u cipelama, ruksacima i torbicama, a ostatak se nalazio u četiri paketa, i to u predmetima za koje se vjeruje da su lizalice s crvenim premazom

7.8.2026.
18:07
danas.hr
ilustracija: Thorsten Eckert/Alamy/Profimedia
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Carinski psi krajem srpnja otkrili su neobičan pokušaj krijumčarenja na aerodromu u njemačkom Düsseldorfu, javlja u petak portal Fenix

Psi Jerry Lee i Oleg sa svojim su vodičima 29. srpnja rutinski provjeravali prtljagu ljudi koji su letjeli iz Lisabona. Pažnju im je privukao kofer koji je, kako je kasnije utvrđeno, pripadao 68-godišnjem Mađaru.

Nakon temeljite pretrage, koja je uključivala i rendgenski pregled kofera, sumnje su se potvrdile. Mađar, koji je inače u Njemačku ušao iz Brazila preko Lisabona, unutra je skrivao devet kilograma kokaina!

Kokain u lizalicama 

Otprilike šest kilograma pronašli su u cipelama, ruksacima i torbicama, a ostatak se nalazio u četiri paketa, i to u predmetima za koje se vjeruje da su lizalice s crvenim premazom.

Droga je zaplijenjena, a osumnjičenik uhićen na licu mjesta te mu je dan kasnije istražni sudac odredio pritvor.

Daljnju istragu preuzeo je Carinski istražni ured u Essenu u ime Državnog odvjetništva u Düsseldorfu.

NjemačkaCarinaPasDroga
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