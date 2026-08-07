FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT U POREČU /

Apartman izgorio, ali porez ostaje: Evo kada ga vlasnik više ne mora plaćati

Apartman izgorio, ali porez ostaje: Evo kada ga vlasnik više ne mora plaćati
×
Foto: RTL Danas

Požar i činjenica da apartman privremeno nije u funkciji sami po sebi ne ukidaju poreznu obvezu

7.8.2026.
16:46
danas.hrLaura Damnjanović Šalamon
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon požara koji je izbio u apartmanu u Poreču, u kojem je nastala šteta procijenjena na oko 400 tisuća eura, otvorilo se i pitanje poreznih obveza vlasnika koji takav objekt više ne može iznajmljivati.

Podsjetimo, u slučaju o kojem je RTL Danas izvijestio dan ranije, za izazivanje požara osumnjičena je njemačka državljanka, a apartman je pretrpio veliku materijalnu štetu.

Na upit o tome mora li vlasnik i dalje plaćati paušalni porez i u situaciji kada zbog štete više ne može pružati uslugu smještaja, iz Porezne uprave pojasnili su da sve ovisi o tome hoće li iznajmljivač službeno odjaviti djelatnost.

Prema njihovom odgovoru, godišnji paušalni porez određuje se prema broju kreveta ili smještajnih jedinica i visini paušala koju propisuje jedinica lokalne samouprave.

"Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža", navode iz Porezne uprave.

To znači da sam požar i činjenica da apartman privremeno nije u funkciji sami po sebi ne ukidaju poreznu obvezu.

Paušal samo za dio godine

Ipak, postoji iznimka. Ako iznajmljivač tijekom godine odjavi djelatnost, odnosno ako nadležni upravni odjel donese rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga, porez se više ne računa za cijelu godinu.

"Porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojem je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju i to u korist poreznog obveznika", stoji u odgovoru Porezne uprave.

Drugim riječima, ako vlasnik zbog požara odjavi iznajmljivanje, paušalni porez platit će samo za ona tromjesečja u kojima je imao važeće rješenje za rad, a ne za cijelu godinu.

PožarNjemačkaApartmanPorezna UpravaPaušalni Porez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike