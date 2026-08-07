Apartman izgorio, ali porez ostaje: Evo kada ga vlasnik više ne mora plaćati

Nakon požara koji je izbio u apartmanu u Poreču, u kojem je nastala šteta procijenjena na oko 400 tisuća eura, otvorilo se i pitanje poreznih obveza vlasnika koji takav objekt više ne može iznajmljivati.

Podsjetimo, u slučaju o kojem je RTL Danas izvijestio dan ranije, za izazivanje požara osumnjičena je njemačka državljanka, a apartman je pretrpio veliku materijalnu štetu.

Na upit o tome mora li vlasnik i dalje plaćati paušalni porez i u situaciji kada zbog štete više ne može pružati uslugu smještaja, iz Porezne uprave pojasnili su da sve ovisi o tome hoće li iznajmljivač službeno odjaviti djelatnost.

Prema njihovom odgovoru, godišnji paušalni porez određuje se prema broju kreveta ili smještajnih jedinica i visini paušala koju propisuje jedinica lokalne samouprave.

"Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža", navode iz Porezne uprave.

To znači da sam požar i činjenica da apartman privremeno nije u funkciji sami po sebi ne ukidaju poreznu obvezu.

Paušal samo za dio godine

Ipak, postoji iznimka. Ako iznajmljivač tijekom godine odjavi djelatnost, odnosno ako nadležni upravni odjel donese rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga, porez se više ne računa za cijelu godinu.

"Porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojem je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju i to u korist poreznog obveznika", stoji u odgovoru Porezne uprave.

Drugim riječima, ako vlasnik zbog požara odjavi iznajmljivanje, paušalni porez platit će samo za ona tromjesečja u kojima je imao važeće rješenje za rad, a ne za cijelu godinu.