Vozač autobusa smršavio 57 kg u dvije godine, a sada trenira za najtežu utrku na svijetu

Geoff Stockley (39) iz Poolea u Engleskoj godinama je radio kao vozač autobusa, a sjedilački način života i brza hrana doveli su ga do težine od 152 kilograma. Nakon ozbiljnog liječničkog upozorenja, odlučio je okrenuti novu stranicu. U dvije godine izgubio je nevjerojatnih 57 kilograma i sada ima cilj koji se mnogima čini nemogućim, dokazujući da je za promjenu potrebna samo čvrsta odluka.

'Uvijek sam imao prekomjernu težinu'

Tijekom 18 godina rada kao vozač autobusa, Geoffov se život svodio na duge sate sjedenja i lake dostupnosti nezdrave hrane. Autobusna postaja na kojoj je radio bila je okružena pekarama i restoranima brze hrane, što je predstavljalo svakodnevno iskušenje kojem se nije mogao oduprijeti. Njegovi obroci tijekom pauze sastojali su se od peciva, baguettea, pohane ribe s krumpirićima, velikih sendviča i piletine iz KFC-a.

"Nikada nisam davao prednost aktivnosti i uvijek sam imao prekomjernu težinu. Kao vozaču autobusa, loša hrana mi je bila lako dostupna, a kilogrami su se samo gomilali, a da toga nisam bio ni svjestan", rekao je Geoff. "Stalno sam si govorio da ću se popraviti, ali do pauze za ručak već bih kupio baguette sa slaninom, nešto iz pekare ili brzu hranu."

Takav način života doveo ga je do težine od 152 kilograma, a odjeću je morao naručivati preko interneta u veličini XXXL jer je u trgovinama rijetko pronalazio svoj broj. Iako je pokušavao s dijetama, nikada nije bio ustrajan, tješeći se da je mlad i da će sve biti u redu. Prekretnica se dogodila tijekom rutinskog liječničkog pregleda zbog drugog problema, kada je otkriveno da ima izuzetno visok krvni tlak.

"Kad je liječnik uočio visok krvni tlak u mlađoj dobi nego što sam očekivao, to mi je otvorilo oči. Mislim da sam bio svjestan da bih trebao živjeti zdravije, ali nisam shvaćao koliko je to značajno sve do tada", priznao je.

Od kauča do pet kilometara

To je upozorenje bilo dovoljno da Geoff shvati ozbiljnost situacije. Odlučio je preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem i započeo je s programom "Couch to 5k", namijenjenim početnicima u trčanju. Istovremeno je počeo učiti o zdravoj prehrani kako bi pronašao obroke koji će ga držati sitim tijekom dugih smjena, a koji nisu toliko kalorični.

"Počeo sam gubiti na težini kada sam kombinirao trčanje s prehranom. Učio sam kako jesti bolje i kuhati hranu koja će me zasititi. Jednostavne stvari, poput obuvanja tenisica i izlaska u šetnju na deset minuta, činile su razliku. Umjesto da idem u pekaru, prošetao bih do obližnje trgovine i kupio narezanu piletinu i voće", objasnio je.

Rezultati su bili vidljivi. Ne samo da je težina počela padati, već je osjećao i više energije, mogao je hodati duže i aktivnije se igrati sa svojom djecom, desetogodišnjim Elliotom i šesnaestogodišnjom Georgijom. U otprilike dvije godine izgubio je trećinu svoje tjelesne težine, spustivši se na 100 kilograma, a XXXL majice zamijenio je veličinom L.

Nakon što je postigao nevjerojatnu tjelesnu transformaciju, Geoff si je postavio novi, još veći izazov. Prijavio se za Marathon des Sables 2027., jednu od najtežih utrka na svijetu.

Riječ je o legendarnom šestodnevnom ultramaratonu kroz marokansku pustinju Saharu, gdje natjecatelji prelaze otprilike 250 kilometara boreći se s temperaturama koje redovito prelaze 40 °C. Ovaj pothvat zahtijeva iznimnu fizičku i mentalnu snagu, a Geoff je odlučan dokazati da je sve moguće, piše Mirror.

Neki ljudi ga jedva prepoznaju

"Želim pokazati svojoj obitelji da je nešto što se čini nemogućim itekako moguće ako se na tome radi", rekao je. Za sudjelovanje, koje uključuje putne troškove i opremu, potrebno mu je oko 5000 funti (približno 5900 eura) te trenutno prikuplja sredstva.

Njegova transformacija toliko je drastična da ga neki ljudi jedva prepoznaju. "Sada kad sam dosegao ovu težinu, nemam namjeru vratiti se na staro. Moja supruga Sian, koja me jako podržava, kaže da se više nikad ne smijem vratiti na tu kilažu", dodaje kroz smijeh.

Njegov je put inspiracija mnogima koji rade u smjenama i bore se s pronalaskom vremena za zdrav život. Geoffova priča dokazuje da se uz disciplinu i jasne ciljeve mogu postići čuda, a njegov pogled sada je usmjeren prema pijesku Sahare i izazovu života.

"Osjećam se prosvijetljeno što sada mogu ući u trgovinu i kupiti majicu ili kratke hlače. Postaviti si ovako velik izazov djeluje zastrašujuće, ali uzbuđen sam što ću se okušati u tome", zaključio je.

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