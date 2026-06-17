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SKRIVENE OPASNOSTI /

Pazite na količinu: Ovih 13 zdravih namirnica mogu biti štetne ako ih previše konzumirate

Pazite na količinu: Ovih 13 zdravih namirnica mogu biti štetne ako ih previše konzumirate
Foto: Shutterstock
Nijedna namirnica, ma koliko bila zdrava, nije lijek za sve i ne bi se trebala konzumirati bez ograničenja. Ključ zdrave prehrane nije u opsesivnom fokusu na nekoliko "supernamirnica", već u raznolikosti, ravnoteži i, prije svega, umjerenosti. Umjesto da tražimo čarobna rješenja u jednoj namirnici, mudrije je graditi prehranu na širokom spektru voća, povrća, cjelovitih žitarica i proteina, poštujući pritom signale koje nam šalje vlastito tijelo.
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U eri kada se zdrava prehrana promovira kao temelj dobrog života, police trgovina i internetski portali preplavljeni su takozvanim "supernamirnicama". Od egzotičnog voća do drevnih žitarica, stvorio se dojam da je ključ vitalnosti u što većem unosu ovih nutritivnih bombi.

Vođeni maksimom "što više, to bolje", mnogi od nas u najboljoj namjeri pune svoje tanjure i smoothieje, vjerujući da svaka dodatna porcija kelja ili šaka orašastih plodova donosi isključivo dobrobit.

Međutim, drevna mudrost o umjerenosti u svemu pokazuje se točnijom no ikad. Čak i najzdravije namirnice, hvaljene zbog obilja vitamina, minerala i antioksidansa, imaju svoju točku preokreta - granicu nakon koje njihove pozitivne strane blijede pred potencijalno štetnim posljedicama, piše Healthline.

Priča o zdravoj hrani mnogo je složenija od jednostavne podjele na dobro i loše, a ključ leži u količini. U galeriji saznajte koje zdrave namirnice mogu biti štetne ako ih previše konzumirate.

17.6.2026.
19:06
Antonela Ištvan
Shutterstock
VitalnostZdravljeHranaštetnostSupernamirnice
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