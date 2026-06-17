Pazite na količinu: Ovih 13 zdravih namirnica mogu biti štetne ako ih previše konzumirate

U eri kada se zdrava prehrana promovira kao temelj dobrog života, police trgovina i internetski portali preplavljeni su takozvanim "supernamirnicama". Od egzotičnog voća do drevnih žitarica, stvorio se dojam da je ključ vitalnosti u što većem unosu ovih nutritivnih bombi.

Vođeni maksimom "što više, to bolje", mnogi od nas u najboljoj namjeri pune svoje tanjure i smoothieje, vjerujući da svaka dodatna porcija kelja ili šaka orašastih plodova donosi isključivo dobrobit.

Međutim, drevna mudrost o umjerenosti u svemu pokazuje se točnijom no ikad. Čak i najzdravije namirnice, hvaljene zbog obilja vitamina, minerala i antioksidansa, imaju svoju točku preokreta - granicu nakon koje njihove pozitivne strane blijede pred potencijalno štetnim posljedicama, piše Healthline.

Priča o zdravoj hrani mnogo je složenija od jednostavne podjele na dobro i loše, a ključ leži u količini. U galeriji saznajte koje zdrave namirnice mogu biti štetne ako ih previše konzumirate.