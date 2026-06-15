Mesari: 'Ove proizvode ne bi smjeli kupovati u trgovačkim lancima ni kad su sniženi'

Kupovina namirnica u velikim trgovačkim lancima postala je dio svakodnevice, nudeći praktičnost i prividno niže cijene. Ipak, kada je riječ o mesu, takva ušteda može podrazumijevati kompromis po pitanju kvalitete, svježine i zdravstvene ispravnosti.

Dok se supermarketi natječu niskim cijenama, specijalizirane mesnice naglasak stavljaju na podrijetlo i stručnu obradu. Profesionalni mesari suglasni su da se određene kategorije mesnih proizvoda ne preporučuje kupovati u supermarketima, čak ni kada su ponuđeni po značajno sniženim cijenama, piše The Kitchn.

Foto: Freepik

Što ne treba kupovati u trgovinama

Kada je riječ o rizičnijim proizvodima, odabir lokalnog, provjerenog mesara predstavlja investiciju u kvalitetu i sigurnost obroka. Mesari upozoravaju koje proizvode nikada ne trebate kupovati u supermarketu, čak niti na sniženju.

Rizik od kontaminacije mljevenog mesa

Mljeveno meso temelj je mnogih popularnih jela, no stručnjaci ga često stavljaju na vrh popisa proizvoda koje treba izbjegavati. U velikim industrijskim pogonima koji opskrbljuju trgovačke lance, meso se melje od ostataka različitih komada, čime je kontrola nad sastavom i kvalitetom svedena na minimum.

Značajniji problem predstavlja povećan rizik od kontaminacije bakterijama poput E. coli ili salmonele. Dok se bakterije na cijelom komadu mesa nalaze uglavnom na površini, procesom mljevenja one se ravnomjerno raspoređuju kroz cijelu smjesu. To znači da i termički nedovoljno obrađen proizvod, poput pljeskavice, može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Kao primjer, Američko Ministarstvo poljoprivrede redovito povlači s tržišta velike količine mljevenog mesa zbog opasnih sojeva poput E. coli O145, koja može uzrokovati teške probavne smetnje, a u najtežim slučajevima i zatajenje bubrega. U specijaliziranoj mesnici, s druge strane, mesar melje meso pred kupcem od odabranog, kvalitetnijeg komada, što jamči svježinu i sigurnost.

Foto: Pexels

Kvaliteta ribe

Osnovno pravilo kod kupovine ribe jest da, ako se trgovina ne nalazi u neposrednoj blizini mora, "svježa" riba izložena na ledu rijetko odgovara tom opisu. Transport od mora do rashladne vitrine supermarketa može trajati danima, a za to vrijeme njezina kvaliteta značajno opada.

Stručnjaci su suglasni da je u takvim okolnostima bolji odabir brzo smrznuta riba, koja se najčešće zaleđuje na ribarskim brodovima neposredno nakon ulova.

Kvaliteta odležanih odrezaka

Slična situacija je i s odležanom govedinom. Supermarketi gotovo isključivo primjenjuju metodu "mokrog odležavanja" (wet-aging), pri čemu meso vakuumirano stoji u vlastitom soku. Time se gubi vlaga, a meso se tijekom termičke obrade praktički kuha na pari, što često rezultira žilavom teksturom.

Specijalizirane mesnice, nasuprot tome, koriste metodu "suhog odležavanja", gdje veliki komadi mesa zriju u strogo kontroliranim uvjetima. Iako je proces skuplji, rezultat je neusporedivo bogatiji okus i mekoća.

Meso s kostima

Meso s kosti, iako obogaćuje okus jelima, podložnije je kvarenju, osobito ako "hladni lanac" tijekom transporta ili skladištenja nije održan na odgovarajući način. Pojava kiselkastog mirisa ili sluzave teksture jasan je znak upozorenja.

Paštete i iznutrice

U istu rizičnu kategoriju spadaju iznutrice, svježe paštete i drugi delikatesni proizvodi čija priprema zahtjeva stručnost i besprijekornu higijenu, što je teško osigurati u uvjetima masovne proizvodnje. Pri odabiru mesa, najvažniji alat su osjetila kupca.

Mesar Thomas Odermatt savjetuje: "Ako nešto izgleda čisto, dobro obrađeno i njegovano, velika je vjerojatnost da će takvog okusa i biti."

Foto: Freepik

Na što obratiti pozornost

Preporučuje se obratiti pozornost na čistoću vitrine i izbjegavati pakiranja koja su napuhana, oštećena ili sadrže višak tekućine. Jednako je važno meso nakon kupovine što prije pohraniti na hladno.

"Najveća greška nije u odabiru proizvoda, već u postupanju s njim nakon kupovine," upozorava Odermatt, naglašavajući da prekid hladnog lanca, primjerice ostavljanjem mesa u zagrijanom automobilu, brzo uništava kvalitetu i sigurnost namirnice.

POGLEDAJTE GALERIJU