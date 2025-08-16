Uvijek se smrznete kad uđete u trgovinu? Ništa nije slučajno, zračna zavjesa ima tri glavne funkcije

Ulazak u supermarket tijekom ljeta donosi ugodan osjećaj osvježenja, no stalno niske temperature unutar trgovina nisu slučajne, već su rezultat sofisticiranih strategija koje povezuju tehnološke inovacije i psihološke metode s namjerom utjecaja na odluke potrošača.

Nalet hladnog zraka koji osjetite pri ulasku u trgovinu nije slučajan, već je rezultat posebnog sustava zvanog "zračna zavjesa". Riječ je o dugogodišnjem tehničkom rješenju koje stvara nevidljivu barijeru između vanjskog i unutarnjeg prostora, piše Reader's Digest.

Foto: Shutterstock

Metoda rashlađivanja trgovina

Ova zračna zavjesa ima tri glavne funkcije: održava stalnu temperaturu u trgovini sprječavajući ulazak toplog zraka ljeti i hladnog zraka zimi, štiti prostor od insekata, prašine i mirisa izvana te smanjuje troškove grijanja i hlađenja čineći trgovinu učinkovitijom u potrošnji energije.

Temeljni razlog za hladnoću u trgovinama leži u očuvanju sigurnosti i kvalitete hrane. Cijeli sustav, poznat kao logistika hladnog lanca, osigurava da proizvodi od farme do polica ostanu na optimalnoj temperaturi. Mliječni proizvodi, voće i povrće zahtijevaju temperaturu između 2 stupnjeva Celzija i 4 stupnjeva Celzija, dok se smrznuta hrana čuva na -18 stupnjeva Celzija ili niže. Osim toga, sami rashladni uređaji generiraju veliku količinu topline, zbog čega klimatizacijski sustav cijele trgovine mora raditi jače kako bi uravnotežio temperaturu i spriječio preopterećenje opreme. Hladniji zrak u prolazima stoga je dobar znak da trgovina ozbiljno brine o sigurnosti hrane i učinkovitom upravljanju klimom.

Udobnost potiče kupnju

Osim tehničkih razloga, temperatura je i moćan marketinški alat. Neke teorije pokazuju da hladniji zrak sprječava osjećaj zagušljivosti, čineći boravak ugodnijim i potičući kupce da duže pregledavaju police, što vodi većem broju neplaniranih, impulzivnih kupovina.

Međutim, novija istraživanja otkrivaju složeniju sliku. Studije pokazuju da previše hladno okruženje može izazvati nelagodu i natjerati kupce da požure. S druge strane, blago toplija, ali ugodna atmosfera (između 20 stupnjeva Celzija i 24 stupnjeva Celzija) može potaknuti osjećaj društvene bliskosti i povjerenja.

Jedna znanstvena studija pokazala je da više temperature smanjuju sklonost kupaca da se oslanjaju na poznate brendove, što dovodi do povećane prodaje brendova koje su trgovcima isplativije.

