Pametne četkice, robo psi i AI zdravlje: Gost Direkta o budućnosti iz Vegasa

Hoće li mi u budućnosti ogledalo u kupaoni reći da trebam kod doktora jer imam nešto čudno na koži? Hoće li mi četkica za zube reći da mi treba plomba? Je li prednost robo mace ili robo psa to što nikad ne morate skupljat za njima - odgovori na sva ova futuristička pitanja traže se u Las Vegasu. Prije par sati otvoren najveći tehnološki sajam na svijetu. Kritičari kažu da je ovo sve više kao neki cirkus gadgeta pun stvari koje izgledaju cool, ali u stvarnom životu završe u ladici.

Dok oni koji hvale sajam kažu da je to mjesto gdje se godinama već susreću najveći izumitelji današnjice. Budući Tesle i Edisoni i da tamo možemo vidjeti kako će nam dnevni boravak izgledati za deset godina.

Već tradicionalno za Direkt iz srca Nevade javio nam se urednik BUG-a Dragan Petric.

Jesi uspio već nešto vidjeti, što je ove godine najveći hit?

Za nas iz medija sajam je već dva dana otvoren. A ono što sam vidio je najezda humanoidnih robota. Jako je puno robota koji nalikuju na ljude i koji obavljaju kućanske poslovi i koji pomažu ljudima da rade ono što se njima ne da. Ima i puno pametnih naočala. Ima puno proizvoda vezanih uz zdravlje koji produžuju život, ali roboti dominiraju sajmom.

Viđali smo dosad dosta nezgrapne robote, je li tamo iza tvojih leđa neki izumitelj izumio nekakvog što se ne kreće kao neki zombi nego onako normalno da se kreće?

Ja takvog normalnog još nisam vidio. Svi se kreću kao zombiji, kao invalidi, kao bakice koje imaju problema s težim oblikom artritisa. Ali moramo biti svjesni toga da je riječ o tehnologiji koja je u svojim začecima i da se jako brzo razvija. Roboti zapravo nisu ništa drugo nego oni AI alati spremljeni u kompjuter koji je napravljen u obliku čovjeka. Oni stvarno izgledaju kao u filmovima, stvarno izgledaju kao zombiji. I još se treba dosta raditi na usavršavanju njihovog kretanja, pa da bi se ponašali i da bi njihova motorika izgledala kao kod pravih ljudi.

Kakve medicinske novitete si vidio? Kada će umjetna inteligencija izumiti neku pilulu zbog koje ćemo svi biti vječno zdravi?

A neće baš izmisliti takvu pilulu, Ali evo, vidjeli smo tvrtku koja proizvodi onaj čuveni lijek koji je inače protiv dijabetesa kojeg su ljudi uzimali za mršavljenje. E sad da su napravili verziju koja je isključivo samo za mršavljenje, koja na ništa drugo ne utječe, ali vidio sam stvarno nevjerojatnih proizvoda, npr. četkicu za zube koja je u stanju detektirati otprilike 300 oboljenja iz našeg daha, iz naše sline prije nego nam se bolest dogodi tako da možemo preventivno reagirati.

Vidio sam zanimljivu aplikaciju gdje ju fotografiramo i svoje grudi i oda možemo doznati da li ćemo oboljeti od karcinoma dojke. Da li ćemo ga dobiti, da li ga već imamo u nultoj fazi kada je 100% izlječiv pto su stvarno zanimljivi iskoraci u tehnologiji do kojih je došlo zahvaljujući razvoju umjetne inteligencije.

Što se tiče te četkice - koliko je to sad neki prototip koji se nikad neće dogoditi ili je, recimo, to što se tamo predstavlja nešto što bi moglo biti već iduće godine na tržištu?

To će biti na tržištu i puno prije nego već iduće godine jer je to zapravo druga verzija te četkice. Ona prva nije imala toliku preciznost pogađanja da li ćemo od nečega oboljeti, niti je detektirala tako puno nekakvih uobičajenih bolesti kao dijabetes. Sada je to već puno savršeniji proizvod.

Ta četkica izgleda malo drugačije od obične četkice. Moramo sve zube odjednom prati, pa izgleda kao ona dentalna proteza od gume. Međutim, riječ je o proizvodu koji vrlo brzo ide na tržište i koji će stvarno, ukoliko ga se koristi, moći prevenirati brojne bolesti. Moći ćemo ih liječiti u fazi kada su te bolesti stvarno izlječive.

Hrvatski izlagači? Koliko ih je i što predstavljaju?

Hrvatska ima četiri izlagača što je dosta velika brojka i porast u odnosu na prošle godine. Pa sad da ne nabrajam sve njihove proizvode. Najzanimljiviji je svakako startup Jim 3000 koji je pobjedom na nokauta osvojio izlagački but na CES-u. Oni su bili i gosti u RTL Direktu. Oni predstavljaju jedan pametan ručnik za korištenje u teretani. Taj ručnik ima u sebi ugrađen čip s kojim možemo pratiti svoju aktivnost u teretani, s kojim možemo zapravo otključavati i zaključavati naš locker u teretani. Omogućuje nam da zapravo puno praktičnije vježbamo, da budemo motiviraniji vježbati i izazvali su jako veliki interes ovdje u Las Vegasu jer je riječ o proizvodu koji dolazi iz te domene Longevity, a koje ljudima zapravo omogućuju i motiviraju da žive duže i da žive zdravije.

Meni bi trebao neki pametan ručnik za teretanu uz koji ću brže biti fit, uz koji ću brže doći do pločica na trbuhu. Je l' ima tako nešto?

Ma ima svašta nešto vezano uz zdravlje, uz motiviranje ljudi da promijene lifestyle, da što više se bave fizičkom aktivnošću, da što zdravije jedu. Tako da, evo takva ideja koju si sada spomenuo nije nešto nemoguće za vidjeti.

Je li itko od tih tehnoloških entuzijasta tamo oko tebe spominje pucanje AI balona, odnosno prenapuhane vrijednosti velikih AI tvrtki. Ili je to u Vegasu tabu?

Da se izrazim jednim novo hrvatskim izrazom rekao bih da je to u Vegasu ne tema.

Ne spominje se nikakvo pucanje balona, čak štoviše, kao da je počela vladati neka blaga simpatija ponovno prema predsjedniku Trumpu nakon ove akcije u Venezueli.Ne bih rekao da mu se to ne odobrava. Vidim da su i financijska tržišta reagirala dobro na tako nešto i zapravo je to postala tema. Nekakvo pucanje AI balona, nekakva nevjerica u bilo što, što je novo, inovativno, drugačije digitalno tu ne postoji.