AI liječi rak, ali pizza ide na 20 eura – Je li ovo Hrvatska u 2026.?

A MODRIĆ U PENZIJU? /

Hrvatska želi biti najbolja turistička destinacija Europe, ali gosti su izgleda zaključili da je pizza od 18 eura ipak malo previše – pa su krenuli put Mallorce i Parosa. Dok BBC i CNN hvale zagrebački Advent, na Jadranu se turisti već pitaju vrijedi li čaša vina 11 eura i hoće li iduće ljeto ručak za dvoje koštati kao mali kredit.

Ako cijene nastave rasti, sljedeće ljeto mogli bismo gledati sablasno prazne gradove, barem po verziji umjetne inteligencije – a možda i po verziji stvarnosti. U isto vrijeme stižu robotaksiji Mate Rimca, vojni rok, novo Svjetsko prvenstvo, mogući oproštaj Luke Modrića i, naravno, vječno pitanje svih pitanja: koliko će u 2026. koštati pizza i kava?

Ako nas barem nešto treba veseliti – možda umjetna inteligencija pomogne u liječenju raka, rukometaši opet naprave feštu, a Formula 1 se seli na RTL. A ako i ne – uvijek ostaje nada da pizza neće doći do 20 eura. Valjda neće. Više pogledajte u prilogu