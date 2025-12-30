Seksologinja objasnila zašto mladi Hrvati imaju sve manje odnosa: 'Ovo je stoljeće masturbacije'

Glavna mantra naših roditelja i njihovih roditelja već zadnjih pola stoljeća bila je - a što vi mladi, neozbiljni ste, mijenjate dečke, cure kao čarape, preslobodni ste.

No, onda preokret - hrvatski dvadesetogodišnjaci sve kasnije gube nevinost. Imaju manje partnerica i generalno su manje seksualno aktivni. Prema jednom istraživanju hrvatskih sociologa koje se provodilo još od 2005. i 2010 pa uspoređivalo s podacima petnaest godina kasnije, u dobnoj skupini od 18 do 25 seksualno aktivnih bilo je 85 posto prije 20 godina, a sada u 2020.-ima 73 posto. To je pad od 12 posto.

Djevojke u tom periodu su na sličnoj razini, nekad 83 posto danas 76. Isto pad, ali manji znatno manji nego kod mladića. Tu je baš osjetna razlika, nekad 88 posto, sada 70 posto seksualno aktivnih. Više o temi razgovarali smo s Marinom Krležom, seksualnom savjetnicom, osnivačicom Seksoteke i osobom koja već 15 godina piše o ovim temama.

Seksualnost u domeni zabave i zdravlja

Gošću smo pitali je li prošlo vrijeme kad smo pričali o ovim temama s podsmjehom i neugodnosti. "Seksualnost je nešto što će uvijek biti pomalo tabuizirano. To je najnormalnija stvar zato što je to nešto što na neki način skrivamo. Seksualnost još uvijek, kao što često govorim, nije u domeni zdravlja, nego je više u domeni zabave. I dok god neke osnovne stvari ne promijenimo i dok ne počnemo to shvaćati kao dio lifestylea, nećemo moći se u potpunosti otvoriti kao društvo i nećemo moći jedni drugima toliko pomagati koliko bismo mogli otvorenom komunikacijom", smatra Krleža

Ističe da bi seksualnost svakako trebala biti u domeni zdravlja: "Primjer za to su nam skandinavske zemlje gdje je to puno više popularizirano, postoji zdravstveni i seksualni odnos u školama, što kod nas, nažalost, nije zaživjelo i mislim da ni neće tako brzo. A opet, kad pogledate tehnologiju Japana i nekih istočnih zemalja poput Južne Koreje, oni su isto puno više otvoreniji po pitanju toga i puno više i otvorenije razgovaraju o seksualnosti kao temi i stilu života".

Zašto su 20-godišnjaci u Hrvatskoj manje seksualno aktivni?

Na pitanje zašto su dvadesetogodišnjaci u Hrvatskoj manje seksualno aktivni, Krleža kaže: "To je jako zanimljivo pitanje. Mislim da je era interneta donijela nešto što se nikad u povijesti nije događalo. Znamo da je tiskarski stroj napravio svoje po pitanju obrazovanja, industrijalizacija po pitanju kretanja ljudi na Zemlji, a internet je napravio nešto zanimljivo po pitanju komunikacije među ljudima. Ono što primjećujem je da kad smo mi na internetu, mi smo tu sami sa sobom. Mi smo tu solo i mi biramo koje sadržaje ćemo pratiti i što ćemo na internetu raditi i tako smo se nekako otuđili, mislim da je ta alijenacija čak i prirodna pojava što se tiče seksualnosti".

"Ono što sam još 2017. napisala u jednoj svojoj kolumni je da je 21. stoljeće stoljeće solista i da će brakova biti sve manje, što nam i dokazuje postotak razvoda u svijetu i od Millennialsa nadalje, ljudi se sve manje žene i udaju. Po meni je generalno seks precijenjen kao čin između muškarca i žene, mislim da su ljudi oduvijek duplo više masturbirati nego što su imali seks i u ovom stoljeću će to puno više doći do izražaja i mislim da je to normalno", nastavlja Krleža.

Utjecaj pornografije

Sugovornica ponovno naglašava da je 21. stoljeće "stoljeća solista, masturbacije, cyber seks i isto tako poliamoričnosti": "Millennialsi nemaju potrebu imati jednog stalnog partnera i voljeti jednu osobu. Puno je normalnije da se druže s ljudima, da imaju seks kad zaista to požele bez ikakvog pritiska od društva. I utjecaj pornografije također je napravio svoje. I zato mislim da sve manje muškaraca i dječaka ulazi u prvi spolni odnos bez straha i jer im pornografija nameće nekakve uvjete koje možda nisu u stanju ispuniti ili se plaše".

Pornografije je bilo i prije 50 godina, no Krleža ističe da je sada dostupnija. "Nažalost, pornografija nije normalan čin kojim se kroz ljubavni odnos ulazi u seks, nego je to nešto što doprinosi isključivo masturbacijskom činu da bi se došlo do užitka. Nije da ima manje orgazama, ima samo manje seksa, jer orgazam je nešto što je vrlo zdravo i poželjno i kod mladih ljudi i kod starijih ljudi, ali ga ljudi puno više rade masturbacijom. Kad pogledate statistiku veza i odnosa i brakova, možda 20 posto postoji seksa, a 80% masturbacije, iako se o tome jako i mudro šuti", govori Krleža.

Ima li rješenja?

"Tehnologizacija je donijela svoje i isto tako dating aplikacije učine svoje. Kad ste na dating aplikaciji, vi ste u svom svijetu, u svom stanu i tu duhovno ljubavnu komponentu i komponentu druženja i komunikacije dobijete kroz aplikaciju. Isto tako sve je više textinga, sve je više cyber seksa, kroz videopozive. Kao bića smo upravo tako počeli zadovoljavati svoju razinu potrebe za užitkom", navodi Krleža.

"Nažalost, to je fakt koji po meni, na neki način čak i razdvaja brakove, jer u brakovima je problem taj što muškarac i žena nemaju uvijek isti tajming. Tu su raznorazne obaveze i djeca još ako postoje, nije lako naći u isto vrijeme razinu uzbuđenja da oba partnera to realiziraju zajedno. I zato opet kažem, masturbacija je tu puno češća i kako među mladima tako i među bračnim partnerima", dodaje Krleža.

Na pitanje koje je rješenje i kako se povezati, sugovornica poručuje: "Mislim da je povezanost kroz online komunikaciju, jednako stvarna i da nam doprinosi na jednak način kao i komunikacija uživo, samo što je promijenila oblik. Generacija baby boomera i X generacije bile su generacije koje su vrlo seksualizirale čitav svijet. Od Millenialsa nadalje i generacija Z više su nekako duhovnije, emotivniji i seks više nije u prvom planu. U prvom planu će biti napredak zdravlja, biotehnologije, biomedicine, umjetna inteligencija".

"Ta alijenacija po meni jest predvidljiva, čak i dobrodošla, jer protiv tehnologije ne možemo, koliko god možda neki od nas to htjeli. Ali eto, tako je vrijeme i treba se znati prilagoditi. Ono što kažem često, Darwin je rekao da ne opstaju najjače jedinke, nego one koje su sklonije promjenama", zaključuje Krleža.