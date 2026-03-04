FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DETALJI KLASIFICIRANI /

Amerikanci pokrenuli još jednu operaciju, poznato tko je meta: 'Ovo je nova faza'

Amerikanci pokrenuli još jednu operaciju, poznato tko je meta: 'Ovo je nova faza'
×
Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pojedinosti ipak nisu poznate, a Ministarstvo obrane Ekvadora istaknulo je da su detalji ofenzivnih operacija klasificirani

4.3.2026.
8:29
Erik Sečić
Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američke i ekvadorske snage pokrenule su u utorak zajedničke operacije u borbi protiv trgovine drogom, prenosi The Guardian

SOUTHCOM, američko vojno zapovjedništvo zaduženo za operacije i sigurnosnu suradnju u Latinskoj Americi i na Karibima, izvijestilo ne društvenoj mreži X da je riječ o odlučnoj akciji usmjerenoj na suzbijanje nezakonite trgovine drogom.

Pojedinosti ipak nisu poznate, a Ministarstvo obrane Ekvadora istaknulo je da su detalji ofenzivnih operacija klasificirani. 

Nova faza 

Objava je uslijedila dan nakon što je Ekvador priopćio da se SAD pridružio "novoj fazi" u takozvanom ratu protiv droga. Ekvadorski predsjednik Daniel Noboa, inače bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, poručio je da Washington spada među regionalne saveznike koji sudjeluju u operaciji protiv narkokartela koji koriste luke kako bi krijumčarili kokain na međunarodna tržišta.

Noboa je u ponedjeljak razgovarao s čelnikom SOUTHCOM-a Francisom Donovanom i Markom Schaferom, zapovjednikom američkih specijalnih operacije u Srednjoj i Južnoj Americi te Karibima. Između ostalog su raspravljali o planovima za razmjenu informacija i operativnu koordinaciju u zračnim i morskim lukama.

Krvavi sukobi 

Podsjetimo, oko 70 posto droge proizvedene u Kolumbiji i Peruu, najvećem i drugom najvećem proizvođaču na svijetu, otprema se preko susjednog Ekvadora.

Zbog trgovine drogom u Ekvadoru su buknuli krvavi lokalni sukobi, a država se u samo nekoliko godina od jedne od najsigurnijih zemalja Latinske Amerike pretvorila u jednu od najsmrtonosnijih 

SAD i Ekvador sigurnosnu suradnju pojačali su otkako je Noboa 2023. godine došao na vlast. 

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu

SadEkvadorDroga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx