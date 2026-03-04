Amerikanci pokrenuli još jednu operaciju, poznato tko je meta: 'Ovo je nova faza'

Američke i ekvadorske snage pokrenule su u utorak zajedničke operacije u borbi protiv trgovine drogom, prenosi The Guardian.

SOUTHCOM, američko vojno zapovjedništvo zaduženo za operacije i sigurnosnu suradnju u Latinskoj Americi i na Karibima, izvijestilo ne društvenoj mreži X da je riječ o odlučnoj akciji usmjerenoj na suzbijanje nezakonite trgovine drogom.

Pojedinosti ipak nisu poznate, a Ministarstvo obrane Ekvadora istaknulo je da su detalji ofenzivnih operacija klasificirani.

Nova faza

Objava je uslijedila dan nakon što je Ekvador priopćio da se SAD pridružio "novoj fazi" u takozvanom ratu protiv droga. Ekvadorski predsjednik Daniel Noboa, inače bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, poručio je da Washington spada među regionalne saveznike koji sudjeluju u operaciji protiv narkokartela koji koriste luke kako bi krijumčarili kokain na međunarodna tržišta.

Noboa je u ponedjeljak razgovarao s čelnikom SOUTHCOM-a Francisom Donovanom i Markom Schaferom, zapovjednikom američkih specijalnih operacije u Srednjoj i Južnoj Americi te Karibima. Između ostalog su raspravljali o planovima za razmjenu informacija i operativnu koordinaciju u zračnim i morskim lukama.

Krvavi sukobi

Podsjetimo, oko 70 posto droge proizvedene u Kolumbiji i Peruu, najvećem i drugom najvećem proizvođaču na svijetu, otprema se preko susjednog Ekvadora.

Zbog trgovine drogom u Ekvadoru su buknuli krvavi lokalni sukobi, a država se u samo nekoliko godina od jedne od najsigurnijih zemalja Latinske Amerike pretvorila u jednu od najsmrtonosnijih

SAD i Ekvador sigurnosnu suradnju pojačali su otkako je Noboa 2023. godine došao na vlast.

