Usamljeni, anksiozni i bez partnera: Zašto neki ljudi nikad nisu imali spolne odnose?

Zašto neki ljudi nikada nisu imali spolne odnose, čak ni u odrasloj dobi? To je pitanje na koje se međunarodni istraživački tim nadao odgovoriti u najvećoj studiji te vrste do sada.

Autori, koji su svoju studiju objavili u časopisu PNAS, otkrili su da je djevičanstvo u kasnijoj životnoj dobi posljedica složene mješavine psiholoških, društvenih i genetskih čimbenika.

Foto: Mauricio Fuertes/imagesource/profimedia

"Romantične i seksualne veze često su važna društvena podrška. Njihova odsutnost povezana je s osamljenošću, tjeskobom, depresivnim osjećajima i smanjenim blagostanjem za mnoge", rekla je koautorica Laura Wesseldijk iz njemačkog Instituta Max Planck za empirijsku estetiku (MPIEA) u Frankfurtu.

Istraživački tim, koji uključuje znanstvenike iz Nizozemske i Australije, analizirao je podatke više od 400.000 ljudi u Velikoj Britaniji u dobi od 39 do 73 godine. Oko 1 posto ispitanika izjavilo je da nikada nisu imali spolne odnose.

Što je zajedničko ljudima bez seksualnog iskustva?

Ova je skupina u prosjeku bila bolje obrazovana, ali i osamljenija, anksioznija i manje sretna od onih sa seksualnim iskustvom, izvijestio je MPIEA.

Istraživači su također otkrili da je doživotno djevičanstvo bilo češće u područjima s većom nejednakošću u prihodima.

Kod muškaraca, tjelesne značajke također su igrale ulogu: Muškarci koji nikada nisu imali spolne odnose češće su bili slabije građe. Također su imali tendenciju da žive u regijama s manjim brojem žena.

Foto: Mauricio Fuertes/imagesource/profimedia

Oko 15 posto razlika u doživotnom djevičanstvu moglo bi se objasniti genetskim čimbenicima. Koautor Abdel Abdellaoui sa Sveučilišta u Amsterdamu objasnio je: "Najupečatljivije je preklapanje s genetskim čimbenicima povezanim s inteligencijom, obrazovanjem i neurološkim razvojnim poremećajima poput autizma."

Studija je također otkrila da su ljudi koji nikada nisu imali spolne odnose rjeđe konzumirali alkohol ili droge te da su češće nosili naočale u mladosti.

"Ovdje vidimo skupinu ljudi koji su skloniji društvenom povlačenju i stoga češće imaju poteškoća s pronalaženjem partnera", komentirao je koautor Brendan Zietsch sa Sveučilišta Queensland u Australiji.

