dm obilježio veliku obljetnicu i najavio inicijativu Žar za budućnost

Velikim događanjemje obilježio 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, tri desetljeća od otvaranja prve trgovine 9. svibnja 1996. u zagrebačkoj Dubravi.

Proslava je započela u kasnim poslijepodnevnim satima kada su se počeli okupljati gosti, djelatnici, partneri i suradnici dm-a. Uz piće dobrodošlice i razgovor, prostor se postupno ispunjavao uzvanicima, a atmosferu je dodatno upotpunila glazba Nine na violini.

Foto: PROMO

Neposredno prije početka službenog dijela uslijedila je i posebna glazbeno-scenska točka iz opere „Ero s onoga svijeta“, koju su izveli Nina & folklorna skupina Hearts of Zagreb.

Voditelji su potom s pozornice otvorili službeni dio događanja, pozdravivši uzvanike, nakon čega je prikazan kratki korporativni video koji je podsjetio na prve korake dm-a u Hrvatskoj i put koji je kompanija prošla u protekla tri desetljeća.

Foto: PROMO

Uslijedili su govori djelatnika i članova uprave koji su uz dm od samih početaka, a večer je otvorio direktor dm-a Mirko Mrakužić zahvalivši zaposlenicima, partnerima i kupcima na povjerenju koje traje već trideset godina.

dm je najavio i inicijativu Žar za budućnost, uz video u kojem su sudjelovali djelatnici dm-a, čime je fokus simbolično preusmjeren s prošlosti na projekte koji tek dolaze.

U središtu inicijative bit će pojedinci, udruge i ustanove čiji rad doprinosi boljitku društva. Oni će imati priliku predstaviti svoje projekte i ideje te pokazati kako male, ali predane inicijative mogu donijeti pozitivne promjene u zajednici.

Foto: PROMO

"Danas je početak našeg slavlja koje će trajati do kraja ove godine, tijekom koje pripremamo brojne aktivnosti i iznenađenja za naše kupce i partnere", najavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj, dodavši kako su "glavni razlog uspjeha dm-a u Hrvatskoj upravo djelatnici, naši kupci i naši partneri".

"Bit će tu pregršt zanimljivih aktivnosti i poklona za naše kupce. Vjerujemo da će to biti izuzetno zanimljiva godina za sve nas koji smo u dm-u, ali i za one koji svakoga dana s radošću posjećuju dm", istaknuo je Ivan Horvat, voditelj marketinga i OCR-a dm-a za regiju Adria.

Foto: PROMO

Službeni dio programa potom je prešao u opušteniji ton uz glazbenu podlogu Andreje Jelonjić i njezina benda, gosti su nastavili druženje koje je potrajalo do večernjih sati. A što su o samoj večeri i o svojim iskustvima rekli uzvanici koji s dm-om žive i rade već dugi niz godina?

"U svemu što radite u životu morate biti unikatni, nešto drugačiji, posebni. Mislim da je upravo njihovo srce i njihov pristup prema klijentima razlog ove dugovječnosti. Ovih 30 godina rada pokazuje tu kvalitetu", istaknuo je poznati trener i kineziolog Mario Mlinarić, jedan od uzvanika.

"Mislim da su vodeći jer objedinjuju ljudskost, ljubaznost, toplinu i profesionalnost", zaključio je sociolog i pisac Bruno Šimleša.

A kako je sve izgledalo, pogledajte u video prilogu.