Preminula glumica i supermodel Annabel Schofield

Supermodel i glumica Annabel Schofield preminula je nakon borbe s rakom mozga. Imala je 62 godine.

Prema pisanju The Hollywood Reporter, Schofield je preminula 28. veljače u Los Angelesu. Nakon što joj je dijagnosticiran tumor na mozgu, glumica iz serije Dallas redovito je obavještavala javnost o svom zdravstvenom stanju putem GoFundMe stranice otvorene kako bi joj se pomoglo s troškovima liječenja. Posljednju objavu podijelila je 18. siječnja, kada je otkrila da je nedavno podvrgnuta hitnoj operaciji uklanjanja mase iz nosne šupljine.

Od Walesa do svjetskih modnih pista

Rođena 4. rujna 1963. u Llanelliju u Walesu, Annabel je bila kći britanskog filmskog producenta Johna D. Schofielda, koji je sudjelovao u produkciji brojnih filmova, među kojima su i 'Jerry Maguire' te 'As Good as It Gets'.

Nakon preseljenja u London započela je uspješnu manekensku karijeru. Tijekom godina krasila je naslovnice mnogih modnih časopisa, uključujući Vogue Germany i Vogue Italia.

Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Melissa Richardson, vlasnica londonske agencije Take Two Agency, koja je Schofield zastupala na početku karijere, istaknula je koliko je Annabel bila važna za uspjeh agencije.

''Bila je preteča agencije Take Two - bez nje nikada ne bismo postigli ono što jesmo. Voljeli smo je jer je bila duhovita, iskrena, lijepa i prizemljena. Nikada se nije promijenila od one slatke 17-godišnje djevojke iz Walesa koju sam prvi put upoznala. Bila je odana, brižna i prije svega nevjerojatne ljepote. Znala je svoj posao. Bila je najbolja“, izjavila je Richardson.

Lice velikih modnih kampanja

Schofield je radila i kao zaštitno lice brojnih dizajnerskih i kozmetičkih kampanja, uključujući Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel i Revlon.

Posebno je ostala zapamćena po reklami za Bugle Boy Jeans iz kasnih 1980-ih, u kojoj je, vozeći sportski automobil, izgovorila prepoznatljivu rečenicu: „Oprostite, jesu li to Bugle Boy traperice koje nosite?“

Televizijska i filmska karijera

Usred uspješne manekenske karijere preselila se u Los Angeles, gdje je dobila ulogu u hit sapunici Dallas. U 11. sezoni serije pojavila se u 12 epizoda kao Laurel Ellis, glumeći uz Larry Hagman u ulozi J.R.-a Ewinga.

Kasnije je ostvarila i filmske uloge, uključujući film Eye of the Widow. Radila je i iza kamere kao članica filmske ekipe na projektima poput The Brothers Grimm, Doom i City of Ember.

Vlastita produkcija i književni rad

U kasnijim godinama osnovala je vlastitu produkcijsku kuću Bella Bene Productions, kroz koju je producirala reklame i modne projekte. Godine 2013. objavila je roman The Cherry Alignment, inspiriran vlastitim iskustvima iz svijeta mode i glume 1980-ih.

Iza sebe je ostavila majku, dok su joj otac i sestra Amanda Schofield preminuli ranije.

Odlaskom Annabel Schofield modni i televizijski svijet izgubili su jednu od svojih upečatljivih i autentičnih figura — ženu koja je, prema riječima suradnika, ostala jednako prizemljena kao i na samom početku svoje karijere.

