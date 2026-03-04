Ministar reagirao zbog poteza Ivane Kekin u školi: 'Nedopustivo, šaljemo inspekciju'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs nedopustivim je u srijedu ocijenio postupak zastupnice Možemo Ivane Kekin koja je održala predavanje u školi i to objavila na društvenim mrežama, te je istaknuo da je u tu školu upućen inspekcijski nadzor da utvrdi pod kojim je uvjetima došlo do predavanja.

"To je nedopustivo ukoliko se radi o političkom djelovanju jer je i zakonom zabranjeno političko djelovanje u prostorima škole", komentirao je Fuchs novinarima nakon što je u Ministarstvu predstavljena konačna verzije izmjena Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Dodao je da su političari, bez obzira na to koja je njihova profesionalna djelatnost, kad se pojavljuju u javnom prostoru ponajprije političari. "Svako njihovo pojavljivanje u školama pod bilo kojom izlikom te komunikacija s učenicima, učiteljima uvijek ima i svoju političku konotaciju", kazao je ministar.

Upućen inspekcijski nadzor

Istaknuo je da su u školu uputili inspekcijski nadzor da utvrdi činjenično stanje i pod kojim je uvjetima došlo do predavanja ili održavanja tribine zastupnice u gimnaziji.

"Bez obzira radi li se o zaobilaženju zakonskih propisa i zakona ili možda izgleda u redu kada netko od političara djeluje u školi, to uvijek nosi političku konotaciju, što s pozicije škole kao obrazovne ustanove ne smatram prihvatljivim", istaknuo je Fuchs.

Komentirao je i opravdanje Ivane Kekin da je pozvana kao liječnica. "Možete organizirati tribini izvan škole i tamo pozovite koga god hoćete", rekao je i dodao kako je iskorištavanje školskoga sustava u vlastite svrhe političke promocije neprihvatljivo. Najavio je da će u izmjenama budućega Zakona riješiti i to da se takvi slučajevi više ne događaju.

'Apsurd'

Objavljivanje fotografija na društvenim mrežama s djecom ocijenio je apsurdom. "Netko tko se bori protiv utjecaja digitalnih mreža i objavljuje fotografije s djecom na njima je kontradiktorno", napomenuo je.

Fuchs drži da slučaj potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića koji je, uoči blagdana svetog Vinka, posjetio Agronomsku školu Zagreb i na stranicama ministarstva objavio fotografiju s učenicima - nije istovjetan sa slučajem zastupnice Kekin. "Ne bi ni on trebao objavljivati fotografije", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kekin kod Mojmire Pastorčić o zabrani društvenih mreža mlađima od 15